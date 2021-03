Mircea Badea: ''Să ne arate domnul Răzvan Cherecheș cum își pune masca''

''Nu l-a întrebat nimeni pe domnul acesta Cherecheş, nu am nimic cu domnia sa, dimpotrivă, îl susţin, Doamne ajută, e expert în politici de sănătate publică, ceva de genul ăsta, Doamne ajută, profesor, ok, bravo. Eu un singur lucru l-aş întreba dacă aş avea vreodată ocazia să vorbesc cu domnia sa, dar nu o să am.

Domne', nu vă supăraţi, explicaţi-ne, cum vă puteţi pune masca în mod eficient şi protectiv peste barba aia, deci ce fel de mască folosiţi, eficientă, pe care să o puteţi poziţiona eficient peste bărbălăul ăla. Eu asta l-aş întreba. Domnule, sunteţi expert. Arătaţi-ne, vă rog, cum vă puneţi masca. Arătaţi-ne. Aş vrea să văd cum îşi pune masca (...)

Să ne arate domnul Răzvan Cherecheș cum își pune masca, asta pe bune. Chiar aş vrea. Fiind expert, vreau să îmi arate mie, neexpert, cum îşi pune masca eficient peste aşa ceva. Chiar vreau să îmi arate, serios, mie, cetăţean al României care mă uit la restricţii şi la experţi. Să îmi arate ce mască foloseşte şi cum se întâmplă'', a spus, duminică seară, realizatorul emisiunii "În gura presei".

