Mircea Costea şi Sebastian Vlădescu au fost eliberați din închisoare. Ce au declarat la ieșire

Sebastian Vlădescu. Foto: Captură Antena 3 CNN

Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, și fostul director Eximbank, Mircea Costea, au fost eliberați marţi din închisoare. La ieşirea din închisoare, Vlădescu a spus că a primit decizia "cu bucurie", iar Ionuţ Costea a făcut o comparaţie: "Știți cum e aia cu Ivan a furat o mașină? De fapt nu a furat și nu era mașină, era bicicletă. Cam aşa e şi cu mine".

"Bună seara, domnule Vlădescu cum ați primit decizia de astăzi? Cu bucurie", a spus Vlădescu la ieşire.

"Știți cum e aia cu Ivan a furat o mașină? De fapt nu a furat și nu era mașină, era bicicletă. Cam așa e și cu mine. Sunt acuzat de complicitate, nu de luat bani", a adăugat Ionuţ Costea.

Cei doi au fost eliberaţi în urma unei decizii a CCR și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care se referă la faptul că termenul de prescripție, în cazul infracțiunii de luare de mită – respectiv complicitate la luare de mită, cum este cazul lui Ionuț Costea – începe să curgă din momentul în care se poartă deja discuții, se pretinde această șpagă și nu de la momentul la care se primește mita în sine.

Tocmai de aceea, în acest caz vorbim despre infracțiuni extrem de vechi, de care erau acuzați atât fostul ministru al Finanțelor, cât și Ionuț Costea – respectiv luare de mită, iar în cazul lui Costea, complicitate la luare de mită – fapte care ar fi fost săvârșite în perioada 2005–2017, conform acuzațiilor Direcției Naționale Anticorupție, adică pe o perioadă de 12 ani. Se presupune că cei doi ar fi primit mită pentru a semna contracte privind realizarea căii ferate.

Tocmai de aceea s-a luat în calcul această decizie, care practic modifică termenul de prescripție, iar un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a considerat că faptele s-au prescris. În ceea ce-i privește pe cei doi, însă, nu și partea civilă, ceea ce înseamnă că, în continuare, există sechestru pe bunurile identificate ca fiind ale lor, până la acoperirea prejudiciului.

Decizia a fost luată după recursul în Casație formulat de Sebastian Vlădescu și de Ionuț Mircea Costea. Cei doi au contestat condamnările definitive din 2023 în dosarul "Mită la CFR", unde compania austriacă Swietelsky ar fi pus la dispoziție 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București–Constanța.