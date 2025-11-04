ÎCCJ a decis eliberarea din închisoare a fostului ministru Sebastian Vlădescu și a lui Mircea Costea, cumnatul lui Geoană

Sebastian Vlădescu și Mircea Costea. Foto: Hepta/Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, marți, eliberarea fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și a lui Mircea Costea, cumnatul fostului secretar general al NATO Mircea Geoană.

Decizia a fost luată după recursul în casație formulat de Sebastian Vlădescu, fost ministru de finanțe, și de Ionuț Mircea Costea, fost președinte al Eximbank. Cei doi au contestat condamnările definitive din 2023 în dosarul „Mită la CFR”, unde compania austriacă Swietelsky ar fi pus la dispoziție 20 de milioane de euro pentru reabilitarea căii ferate București–Constanța.

„Decizia de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției sunt o consecință a deciziei CCR nr 50/2025 care reafirmă principiul conform căruia legea penală trebuie să respecte dreptul la apărare precum și accesul neîngrădit la justiție. Decizia decide clar că modificările procesuală nu compromit repsonsabilitatea civilă”, a declarat Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al ICCJ.

Decizia CCR viziează doar aspectul penal. Obligațiile civile și măsurile de confiscare rămân valabile. Astfel, Sebastian Vlădescu trebuie să plătească 2.177.000 euro, 3.990.248 lei și 65.000 euro, iar Ionuț Mircea Costea: 3.121.328 lei și 1.919.900 euro.