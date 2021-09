Un mire a ajuns la spital cu coloana fracturată, după ce prietenii l-au aruncat şi nu l-au mai prins, în Băile Felix

Mire băgat de prieteni în spital, cu coloana fracturată! L-au luat în brațe, l-au aruncat și nu l-au mai prins. Bancul cu "l-au aruncat în sus de trei ori și l-au prins numai de două" nu mai este banc. Din păcate, la Băile Felix este realitate. Câțiva bărbați inconștienți i-au stricat nunta unui tânăr care, în plus, riscă și să rămână cu sechele pe viață. Nunta a avut loc ieri seara, în stațiunea Băile Felix. Mirele a fost luat pe sus de prieteni, l-au aruncat, dar nu l-au mai prins. El se numește Liviu Filimon, are 31 de ani și a acordat o declarație site-ului www.bihorjust.ro: “După circa 40 de minute de la dansul mirilor, în jurul orei 20:40, au venit să mă ia pe sus, dar nu m-au luat cum trebuie. M-au aruncat odată, pe urmă când m-au aruncat a doua oară, m-au scăpat și am căzut pe spate”. Aceiasi sursa spune ca imediat după ce mirele a căzut, nuntașii l-au apucat de mâini și picioare, și l-au așezat pe scaun, lucru care, crede Liviu, l-ar fi afectat din punct de vedere medical: “Trebuia să nu mă fi mișcat când eram întins pe jos.” A fost chemată de urgență o ambulanță care l-a transportat pe mirele rănit la Spitalul Județean de Urgență din Oradea. Acolo se află și acum, internat sub supravegherea medicilor, și urmează să fie supus mai multor investigații de specialitate. Se pare că a suferit răni grave la două vertebre, iar Liviu se teme de ce e mai grav. El spune că își poate mișca mâinile, dar nu și picioarele, fiind imobilizat la pat. Mai mult, susține că în seara în care a fost adus la spital nu își simțea piciorul drept, care și-a revenit ușor între timp. Sursa: www.bihorjust.ro