Jurnalistul Mirel Curea, infectat cu tulpina britanică, la 18 zile după rapel: ”Nu vă luați după toți distrușii!”

”Așa cum bănuiam, potrivit buletinului de analiză pe care l-am primit, infectarea mea s-a produs cu tulpina UK, pe numele ei oficial B.1.1.1. Pe ce cale, am povestit, a cules-o fiică-mea din avionul cu care a venit acasă, în vacanță.

Cum am mai tot spus, infectarea s-a petrecut la aproximativ 18 zile de la rapelul făcut cu vaccinul produs de Pfizer. Forma de boală pe care am dezvoltat-o a fost una foarte ușoară, cu manifestări la „porțile de intrare”, nas, gât și cred eu, ochi, pentru că m-au usturat câteva zile, plus pierderea mirosului pentru o săptămână, până ieri seară, când mi-a revenit.

Faptul că și eu, și soția mea, am fost protejați de vaccin este foarte limpede. Ea nici măcar nu s-a infectat, deși a stat nas în nas cu doi Covizi, iar la mine, cum spuneam, totul a fost mai lejer decât în cazul celei mai banale răceli. Că și pe ea virușii au încercat-o este cât se poate de clar, pentru că tulpina britanică este foarte contagioasă.

Dr. Beatrice Mahler: „Prezența tulpinii britanice, [...] duce la un număr mare de cazuri care apar secundar contactului intra-familiar. Din informațiile care vin de la pacienții care sunt la "Marius Nasta", în momentul în care unul din membrii familiei este bolnav, întreaga familie ajunge să fie infectată.”

Concluziile mele și ale medicilor?

Unu, nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”. La primul semn, test - nu este foarte scump și se manevrează ușor - apoi sunat la medic. Întârzierea poate avea efecte grave.

Doi, vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală, în cel mai rău caz. De regulă, protejează total.

Trei, nu vă luați după toți distrușii, vă poate costa viața”, a scris jurnalistul Mirel Curea pe o rețea socială.

Așa cum bănuiam, potrivit buletinului de analiză pe care l-am primit, infectarea mea s-a produs cu tulpina UK, pe numele... Publicată de Mirel Curea pe Miercuri, 17 martie 2021

A luat virusul de la fiica lui

Miercuri, 10 martie, jurnalistul Mirel Curea povestea la Sinteza zilei, că s-a infectat cu SARS-CoV-2, în ciuda faptului că i se administrase deja rapelul vaccinului Pfizer.

"Pe 12 februarie am făcut rapelul, a venit fiica noastră în vacanță, cu două teste făcute, unul în orașul în care face facultatea, ca asta e regula la francezi, și al doilea test la aeroport, înainte să urce în avion, negativ - copil disciplinat, a intrat în izolare. A salvat foarte multe vieți faptul că am un copil cuminte.

A stat în izolare, părându-mi-se și mie absurd că vine cu două teste negative și totuși stă în izolare. După 8 zile a trebuit să facă testul de plecare. Opa, testul de plecare era pozitiv. Și eu și soția mea am fost liniștiți în ceea ce ne privește, dar și pentru ea. A avut o zi o subfebrilitate, o roșeață în gât, lucruri banale.

”Îi invit pe toți să încerce să pună în paranteză toate idioțeniile pe care le-au auzit!”

Iar eu și soția mea am fost liniștiți că avem vaccinul făcut și rapelul, a trecut mai mult de 10 zile. Îi invit pe toți cei care se uită la noi să încerce să pună în paranteză toate idioțeniile pe care le-au auzit. Orice semn, cât de mărunt, strănut, roșu în gât, nas care curge, durere de cap, să nu caute motive că au stat în curent sau au mâncat o înghețată.

Eu însumi am făcut acest cretinism. Am stat două zile liniștit spunându-mi că am ieșit în curte și tot felul de explicații despre care nu știi dacă sunt fugă de realitate sau altceva. Iar în noaptea de luni spre marți am mâncat o portocală. Obiceiul meu e să necăjesc cățeii, să iau coajă de la portocală și să-i stropesc cu puțină zeamă și ei să fugă. Și mi-am dat seama că nu simt mirosul", a povestit Mirel Curea.

Jurnalistul spunea că soția sa i-a făcut imediat un test și acesta a ieșit pozitiv.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal