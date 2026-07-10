Misterul dispariției căii ferate strategice de la Uzina Sadu. DNA a deschis o anchetă după ce s-a descoperit că lipsesc 4 km de şine

Problema a ieșit la iveală în contextul în care Uzina Mecanică Sadu se pregătește pentru un parteneriat cu compania americană Sig Sauer. FOTO: Agerpres.

Pregătirile de la Uzina Mecanică Sadu pentru un nou contract de producție de muniție cu compania americană Sig Sauer au scos la iveală o situație neașteptată: calea ferată care lega fabrica de gara Bumbești-Jiu nu mai există, ceea ce face imposibil transportul armamentului pe această rută. Aproximativ 4,6 kilometri de linie ferată au dispărut, iar împrejurările în care s-a produs acest lucru sunt acum anchetate de procurorii DNA din Craiova. Informaţia a fost publicată, în premieră de jurnalişii de la Pandurul.ro

Problema a ieșit la iveală în contextul în care Uzina Mecanică Sadu se pregătește pentru un parteneriat cu compania americană Sig Sauer, care ar putea aduce aproximativ 500 de noi locuri de muncă și noi linii de producție pentru muniție. În momentul în care a fost verificată infrastructura de transport, s-a constatat că cei 4,6 kilometri de cale ferată dintre platforma fabricii și gara Bumbești nu mai există. Linia fusese transferată în urmă cu aproape 20 de ani către Parcul Industrial Craiova, al cărui acționar unic este Consiliul Județean Gorj.

Transportul muniției pe calea ferată de la UM Sadu nu ar mai putea fi posibil

Deși lipsește din teren, după ce a fost dezafectată cu ani în urmă, calea ferată apare totuși în documentele oficiale, așa cum a declarat pentru Antena3.ro Marius Borcan, preşedintele sindicatului de la Uzina Mecanică Sadu.

"Când a fost înființat Parcul Industrial Craiova, în anii 2000, Uzina Mecanică Sadu 2 a cedat această cale ferată Parcului Industrial. Linia pleca din Gara Bumbești și intra în incinta uzinei, fiind folosită la acea vreme pentru transportul mărfurilor pe calea ferată. Din momentul transferului, întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat cu această infrastructură aparține Parcului Industrial.

Între timp, am aflat că linia ar fi fost demolată fără autorizație. Mai mult, săptămâna trecută am fost la Regionala de Căi Ferate Craiova și am constatat că ea figurează în continuare în evidențele Regionalei și ale Ministerului Transporturilor. Nu cunosc în ce condiții a fost demolată și nici de ce s-a ajuns la această decizie. Responsabilitatea aparține Parcului Industrial, nu uzinei”, a precizat Marius Borcan.

Reprezentantul angajaților Uzinei Mecanice Sadu spune că dispariția liniei ferate a fost descoperită abia în momentul în care fabrica s-a pregătit să reia transportul de marfă pe calea ferată, în contextul noului contract de producție de muniție cu americanii de la Sig Sauer. Acesta subliniază că situația nu pune în pericol contractul, însă obligă compania să găsească o altă soluție logistică, fapt ce va crește semnificativ costurile de transport:

"În contextul în care la Uzina Mecanică Sadu 2 se pregătește reluarea unor linii de fabricație, am luat în calcul ca transportul mărfurilor să fie realizat pe calea ferată. Atunci am descoperit că acest lucru nu mai este posibil, deoarece linia de cale ferată nu mai există. Mă refer strict la situația Uzinei Mecanice Sadu 2. Practic, această situație nu afectează contractul, însă nu vom mai putea transporta marfa pe calea ferată. Va trebui să identificăm o altă soluție de transport. Ar fi fost însă mult mai ieftin ca transportul să fie realizat pe calea ferată.”

Uzina Mecanică Sadu ar fi predat calea ferată din cauza datoriilor

Contactat de Antena3.ro, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, respinge însă afirmațiile potrivit cărora linia ferată ar fi fost demolată fără autorizație și susține că dezafectarea acesteia a fost aprobată legal încă din 2006, după transferul infrastructurii către Parcul Industrial Craiova.

"În 2006, s-a predat calea ferată. Era o cale ferată industrială care era într-o stare precară, nefolosită și nici nu s-a mai gândit cineva din 2006 că va mai fi utilizată. Oricum, nici nu se mai poate folosi ruta, pentru că terenurile au fost revendicate. Dezafectarea a fost aprobată prin Hotărâre de Consiliu Județean. A fost predată fără condiție de către UM Sadu atunci Parcului Industrial. A fost aprobată dezafectarea, a fost făcută evaluarea, a fost vândută prin licitație", a spus președintele Consiliului Județean.

El a precizat că instituția nu este cea care a sesizat DNA și susține că ancheta a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de o terță persoană, a cărei identitate nu este cunoscută. "Există o plângere făcută la DNA. Plângerea nu a plecat de la noi, ci de la o terță persoană. Nu știm cine a făcut-o, însă este clar că este vorba despre o plângere, nu despre o autosesizare", a declarat președintele CJ Gorj.

El a mai spus că transferul căii ferate către Parcul Industrial a reprezentat o dare în plată prin care Uzina Mecanică Sadu și-a stins o parte din datoriile către bugetul local. Acesta susține că predarea s-a făcut fără condiții privind păstrarea infrastructurii, iar șinele și traversele au fost valorificate în urma unei licitații publice.

"În 2006, nu era nicio condiție, cei de la UM Sadu au predat-o să scape de datoriile la bugetul local. Și acum au datorii de zeci de milioane. A fost de fapt o dare în plată, nu a fost o predare cu titlu gratuit".

Ancheta privind dispariția căii ferate vine într-un moment în care România încearcă să își consolideze industria de apărare, pe fondul programului european SAFE și al cererii tot mai mari de muniție generate de războiul din Ucraina. Uzina Mecanică Sadu este una dintre fabricile selectate pentru retehnologizare.

În luna mai, ministrul Apărării, Radu Miruță, declara că investiția va permite modernizarea uzinei, creșterea capacității de producție a muniției strategice în România și crearea de noi locuri de muncă. În acest context, lipsa infrastructurii feroviare care asigura odinioară transportul producției militare obligă fabrica să identifice soluții logistice alternative, în timp ce procurorii DNA încearcă să stabilească dacă dezafectarea liniei s-a făcut cu respectarea tuturor procedurilor legale.