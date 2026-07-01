Modificări ale Codului Rutier de la 1 iulie. Punctul de amendă creşte de la 202 la 216 lei

Polițist într-o intersecție din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Capitalei via Facebook

Punctul de amendă creşte, de la 1 iulie, de la 202,5 lei la 216,25 de lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile Poliţiei rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV), a anunţat Brigada Rutieră.

Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, iar acesta a crescut, în urma Hotărârii de Guvern nr. 146/2026 - de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar, scri

Condiţiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleaşi: testul trebuie promovat, şoferul trebuie să deţină permisul de conducere de cel puţin un an şi să nu aibă amenzi contravenţionale la regimul rutier neplătite.