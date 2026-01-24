Momentul în care trupele speciale intră peste un bărbat care își amenință fosta iubită cu cuțitul

Poliția Capitalei a intervenit în forță într-un caz grav de violență domestică. O femeie a fost ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de fostul concubin pe numele căruia era emis un ordin de protecție. În apartament se afla și copilul femeii în vârstă de un an.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, negociatorii și echipajele de la ISU au fost la ușa apartamentului în care se afla ținută cu forța această femeie împreună cu copilul de un an, după ce fostul concubin ar fi intrat în locuință, ar fi încuiat-o acolo și ar fi amenințat-o cu moartea, chiar și în momentul în care polițiștii sosise la ușa apartamentului.

Femeia le-ar fi spus polițiștilor că nu se află în pericol pentru a-i convinge pe agenți să plece. Fără a da detalii despre ce se întâmplă în interior sau dacă s-ar afla în pericol, victima a precizat că își va face singură rău dacă polițiștii vor încerca să intre în apartament. S-a solicitat sprijin de la SAS, negociatori și ISU care s-au deplasat la fața locului.

Întrucât discuțiile purtate de negociator cu victima nu au dat rezultate, având în vedere suspiciunea pericolului la care era expusă, existând informația că agresorul o amenința cu cuțitul, s-a pătruns în locație prin forțarea ușii de acces.

Polițiștii primiseră un apel la 112 de la o prietenă a victimei, cea care a anunțat incidentul, astfel încât au pătruns cu forța în apartament și l-au imobilizat pe agresor.

Acesta a fost dus la Poliție pentru a da declarații. El nu avea voie să se apropie de fosta lui parteneră de viață.

În acest moment, femeia și fiul ei în vârstă de un an se află în grija medicilor, având în vedere traumele prin care au trecut cei doi.