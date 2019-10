Monica Pop, dezvăluiri șocante la patru ani de la Colectiv: „Mereu m-am întrebat cum e posibil!”

Foto: Captură Antena 3

Medicul Monica Pop a spus, în contextul publicării celor mai recente imagini cu tragedia de la Colectiv, că mereu s-a întrebat cum a fost posibil ca leziunile oftalmologice să nu fie grave, inclusiv la tinerii în comă, cu arsuri profunde.

"Uimirea mea cea mai mare a fost că leziunile lor oftalmologice nu erau grave. Unul singur, care era aproape carbonizat și care a fost și neidentificat la început, avea leziuni mai grave, dar nici acolo de catastrofă. În condițiile în care unii au murit din cauza arsurilor, aproape pe loc, m-am întrebat cum e posibil. Am fost la trei spitale în noapte aceea și apoi am continuat să merg la spitalul de arși să-i văd pe cei care aveau leziuni oftalmologice, care, încă o dată vă spun, nu erau grave. Aici a fost ceva particular. Eu mă gândesc așa, dacă ei ar fi închis ochii, în primul rând că aveau arsuri pe pleoape, ceea ce nu avea niciunul și nu puteau să înainteze, pur și simplu nu înțeleg. Cei în comă, cu arsuri deosebit de grave nu aveau nimic la ochi", a spus Monica Pop, la România Tv.