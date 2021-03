Nelu Ploieşteanu este intubat cu şanse de supravieţuire reduse. Următoarele ore sunt critice

Nelu Ploieşteanu este intubat şi se afla internat la secţia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din Capitală, după ce artistul a fost infectat cu COVID-19.

Următoarele ore şi noaptea ce urmează vor fi decise în evoluţia stării de sănătate a lui Nelu Ploieşteanu. Iniţial, artistul a fost confirmat cu COVID-19, internat, însă după 48 de ore de spitalizare, a plecat acasă pe propria semnătură.

A ajuns acasă miercuri seara, starea lui s-a agravat foarte tare, până când saturația de oxigen a ajuns la 50%, practic nu mai putea respira. Atunci au chemat ambulanța și a fost din nou transportat la spital, direct la Terapie Intensivă, acolo unde se află şi acum. Plămânii sunt afectaţi în proporţie de 70%.

Din nefericire a ajuns intubat într-un timp foarte scurt, cu șanse extrem de mici de supraviețuire.

Mara Bănică a intervenit prin telefon în direct la Antena 3, unde a vorbit despre starea de sănătate a celebrului artist.

''Veştile nu sunt extraordinare, în sensul că următoarele 36-48 de ore sunt critice pentru nea Nelu Ploieşteanu. Dacă organismul lui va accepta această luptă şi va dori să lupte, există oarecare şanse să scape cu viaţă din încercarea asta grea. Din păcate, faptul că a plecat pe semnătură din spital i-a agravat situaţia. În momentul în care a fost testat pozitiv, indicaţia a fost şi pentru o tomografie şi nea Nelu nu a vrut să stea. A zis, eu nu merg, nu fac nicio tomografie şi a solicitat să iasă pe propria semnătură din spital. Cred că a fost acela a fost un moment greşit, pentru că a ajuns acasă seară, situaţia i s-a agravat. Soţia lui Nelu Ploieşteanu a leşinat în casă şi a trebuit să fie şi ea transportată la spital'', a spus Mara Bănică.

De asemenea, jurnalista a relatat într-o postare pe Facebook în care povesteşte momentele dramatice prin care a trecut familia lui Nelu Ploieşteanu.

''In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta. In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om. Va multumesc'', a scris Mara Banică pe pagina sa de Facebook.

