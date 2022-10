”Neputință, silă, milă pentru cei care conduc orașul acesta”! Voluntarul care a încercat să salveze elevul omorât pe o trecere de pietoni din București rupe tăcerea

Un elev de liceu a fost lovit în plin de o mașină, în timp ce traversa strada pe Șoseaua Antiaeriană.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În urma impactului puternic, băiatul a fost aruncat la aproximativ 4 metri distanță.

Conducătorul unui autovehicul, care se deplasa pe Șos. Antiaeriană dinspre Rond Alexandria către Calea 13 Septembrie, când a ajuns la intersecția cu str. Cojocaru Elena și Vasile a surprins și accidentat un pieton.

În urma impactului, pietonului i-au fost aplicate manevre de resuscitare la fața locului, din nefericire fără rezultat favorabil, fiind declarat decesul acestuia. Voluntarul care a ajuns primul la fața locului a făcut declarații impresionante despre ce a găsit acolo.

”Neputință, silă, poate milă pentru cei care conduc orașul acesta...un cumul de sentimente negative am după seara trecută. Seara în care am ajuns primul și am demarat manevrele de resuscitare pentru un băiat lovit de mașină, cel mai probabil pe trecerea de pietoni. Pe Antiaeriană. Avea 19 ani și era în clasa a XII-a.

Un apel disperat prin sms de la Marius, colegul meu de Program: "Accident Antiaeriană. Nu mai respiră." Am ajuns într-un suflet. Imaginea trupului inert, aruncat la vreo 20 de metri pe asfalt, nu e ceva care să se mai șteargă vreodată. Am luat trusa de resuscitare, mi-am pus mănuși și, cu ajutorul unui tip foarte curajos, care ne anunțase despre accident prin canale ce au fost mai rapide decât 112, l-am întors pe spate.

El i-a ținut capul în ax, eu am început compresiile toracice. Sângele a început să apară din urechi, din nas, din gură...pe moment, te concentrezi pe ce ai de făcut. Ignori emoțiile, ignori probabilitatea extrem de mică de a-l mai salva” a povestit voluntarul care a ajuns primul la fața locului” a scris bărbatul pe un cont de socializare.