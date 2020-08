În 1985, jurnaliștii americani și diplomații străini au început să lanseze zvonuri despre starea precară de sănătate a liderului comunist român.

Se pare că în anul menționat, colonelul George Kolt, unul dintre cei mai buni spioni americani, trimitea la Washington un raport în care descria cu lux de amănunte că liderul Partidului Comunist Român ar fi fost operat în mare secret, la reședința sa.

Nicolae Ceaușescu suferea de o boală gravă. Cum a reușit să ascundă totul și să se trateze

“Tot mai multe informaţii de la sursele noastre indică faptul că Nicolae Ceauşescu ar putea fi supus în curând unei intervenţii chirurgicale din cauza unui cancer la prostată. Perioada în care apare această problemă este una riscantă. Asta deoarece România trece prin mari probleme economice şi financiare înainte de iarna anului 1985, iarnă ce se anunţă una deosebit de dură. În cazul în care Ceauşescu nu se reface repede, bătălia pentru succesiune ar face ca soţia sa Elena şi fiul său, playboy-ul Nicu, să îşi măsoare forţele cu restul oamenilor din echipa de conducere.

Nu există vreun succesor dominant în acest grup deoarece Nicolae Ceauşescu nu a desemnat un succesor. Cred că este posibil ca ceilalţi şefi comunişti să se unească pentru a încerca să îi dea jos de la conducere pe Elena şi Nicu”, a notat ofiţerul CIA responsabil pentru Europa şi expert în afaceri europene.

Ce scria presa străină despre liderul PCR

Accentuat de faptul că slăbise foarte mult, zvonul conform căruia Ceaușescu ar fi suferit de cancer de prostată a fost speculat inclusiv de jurnalisții străini.

“Apariţia fragilă a preşedintelui Nicolae Ceauşescu din ultimele luni şi semnele că fotografiile oficiale ale acestuia au fost modificate, au consolidat speculaţiile că este grav bolnav. Diplomaţii occidentali, dar şi cei români spun că liderul ar putea pregăti un membru al familiei pentru a-l succeda. Aceştia au fost uimiţi de o deteriorare accentuată a aspectului domnului Ceauşescu.

Faţa lui a devenit subţire şi pare foarte fragil. Rapoartele arată ca Ceauşescu, în vârstă de 67 de ani, este bolnav şi a suferit o intervenţie chirugicală majoră în vara acestui an. Este vorba despre o operaţie pentru cancerul de prostată. Intervenţia a fost efectuată într-o sală special amenajată la reşedinţa sa de către doi medici francezi, unul elveţian şi unul român. Nu se cunosc rezultatele intervenţiei”, scriau la acele vremuri jurnaliștii de la The New York Times.