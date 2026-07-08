Nicușor Dan spune că nu vede „un risc de retragere” a trupelor americane de pe Flancul de Est, din cauza „amenințării ruse”

SUA au, în total, 85.000 de militari staționați în Europa, în acest moment. Foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că nu există un risc de retragere al trupelor americane de pe Flancul Estic, inclusiv România, din cauza amenințării Rusiei.

Șeful statului a mai amintit despre declarația comună, făcută la summitul NATO de la Haga de anul trecut, referitoare la „reechilibrarea” contribuției de securitate la Alianță, între Statele Unite și țările europene.

„Suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung, din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu, în momentul acesta, nu văd un risc de retragere a trupelor de pe Flancul Estic”.

Conform CNN, furios că aliații NATO nu au susținut operațiunea militară americană împotriva Iranului, Donald Trump a discutat posibilitatea reducerii cu o treime a prezenței militare a SUA în Europa. Amenințarea acestei reduceri de trupe planează asupra Summitului NATO de la Ankara, unde liderii europeni încearcă să evite o nouă ruptură în relația cu Washingtonul.

În timpul unei reuniuni la Casa Albă din această primăvară, în care președintele Donald Trump și-a exprimat furia față de faptul că ceilalți membri ai NATO au refuzat să se alăture operațiunii sale militare din Iran, i-a venit o idee.

„Ce-ar fi dacă aș reduce cu o treime efectivele militare americane din Europa?”, a întrebat Donald Trump, conform declarațiilor făcute pentru CNN de două persoane familiarizate cu discuția. „Ar transmite asta mesajul potrivit așa-zișilor aliați (din NATO)?”.

Aliații europeni ai Statelor Unite anticipau, în luna mai, că președintele Donald Trump va retrage și mai multe trupe americane din Europa, după ce a anunțat că va retrage 5.000 de militari din Germania. În prezent, SUA au în jur de 85.000 de militari staționați în Europa.