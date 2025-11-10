Noi detalii șocante în cazul crimei din Teleorman. Vecinele l-au găsit pe copilul de doi ani plângând lângă mama ucisă

3 minute de citit Publicat la 19:09 10 Noi 2025 Modificat la 19:13 10 Noi 2025

Tânăra de 25 de ani a murit cu ordinul de protecție în mână. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul crimei din Teleorman, unde Mihaela, o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener. Oribila crimă a avut loc în timp ce victima își ținea băiețelul de doi ani în brațe. Vecinele victimei l-au gasit pe copil strigându-și mama ucisă.

Mai mult, potrivit dezvăluirilor făcute de tatăl victimei, acesta a fost amendat de patru ori de polițiști anterior crimei, în momentul în care a reclamat că ginerele său nu respectă ordinul de protecție.

Practic, tânăra de 25 de ani a murit cu ordinul de protecție în mână. Deși tatăl ei a sunat de patru ori la 112 să reclame că ginerele încalcă ordinul de protecție, reclamantul a fost cel amendat tot de patru ori.

La rândul ei, Mihaela a reclamat că a fost răpită și violată de cel care avea să îi devină călău. Nici asta nu a contat pentru polițiștii din Teleorman. Abia după moartea Mihaelei, șeful Poliției Române a dispus verificări la IPJ Teleorman.

„A zis că dacă mai sun la 112 îmi dă tot mie amendă”, a precizat îndurerat tatăl Mihaelei. Aceasta și-a dat ultima suflare chiar de ziua ei, lângă copilul de doi ani.

Individul a așteptat-o în curtea bisericii. De altfel, urmele lui încă se mai văd pe jos. Știa că Mihaela urmează să ajungă la o vecină, așa că a stat ascuns după gard, iar în momentul în care a văzut că se apropie a început să alerge după ea. A reușit să o prindă și să o pună la pământ imediat după colț. Apoi s-a năpustit asupra ei și a înjungheat-o de mai multe ori până a lăsat-o fără suflare.Apoi a încercat să se sinucidă. Anchetatorii l-au găsit într-o anexă a casei într-o baltă de sânge. O ambulanță l-a transportat la spital în Alexandria în stare gravă.

Luni a fost arestat pe patul de spital. Pe 22 septembrie, Mihaela a scăpat la limită cu fuga din casa lui.

„Ultima dată a bătut-o rău de tot. Am asistat când a bătut-o. Am sărit și am scăpat-o și eu, și bărbatu’-meu”, a povestit mama victimei.

“A venit la noi în septembrie. Era neagră pe tot corpul”, povestește o vecină a Mihaelei.

Criminalul a fost reclamat la poliție și primise un ordin de protecție provizoriu. Pe 26 septembrie, Mihaela a mers la Judecătoria Turnu Măgurele, care a emis un ordin pe 6 luni.

“Din păcate, victima nu a dorit monitorizarea electronică a agresorului”, spune șeful Poliției Române.

Când a ieșit din Tribunal a luat-o și a băgat-o în mașină, a dus-o pe un câmp, unde a violat-o, potrivit vecinei victimei.

Parchetul de pe Judecătoria Turnu Măgurele spune într-un răspuns oficial că deși a avut plângere depusă de Mihaela pentru viol, lipsire de libertate și încălcarea ordinului de protecție, procurorul de caz spune că nu a luat nicio măsură împotriva bărbatului pentru că faptele nu s-au confirmat.

“Fiind ordin de protecție de ce i-au mai dat drumul? Trebuia arestat atunci. Asta e Poliția Română”, spune tatăl victimei.

Mai mult, acesta a povestit că el a fost amendat de poliție de mai multe ori pentru că a sunat la 112 să reclame că ginerele încalcă ordinul de protecție. Poliția a confirmat oficial că bărbatul a fost amendat de patru ori pentru că cele sesizate de el nu s-au confirmat.

“Oprea în dreptul curții mele pentru că el nu mai avea voie să se apropie de locuința mea”, a spus tatăl victimei.

“Nu au făcut nimic polițiștii. Noi îi anunțam mereu. Cică nu e violent, nu e violent. Acum au văzut cât de violent a fost?”, a mai precizat o vecină.

Mihaela Mitrache nu a avut nicio șansă. Avea 25 de ani și era mamă a trei copii. A cerut cu disperare să fie salvată, să fie protejată.

Controlul de la Teleorman ar putea fi extins și la alte instituții care nu au acționat pentru a-l opri din timpul pe presupusul criminal, precum Parchetul. Deocamdată cercetări se fac doar la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție, acolo unde șeful Poliției Române a mers personal.