Șeful Poliției Române anunță controale în toată țara după crima din Teleorman: „Nu voi ezita să iau măsuri drastice”

2 minute de citit Publicat la 10:35 10 Noi 2025 Modificat la 10:37 10 Noi 2025

Șeful Poliției Române anunță controale în toată țara după crima din Teleorman. Foto: Getty Images

Șeful Poliției Române a anunțat, luni dimineața, că se vor face verificări în toată țara cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică, după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț, sub ochii copilului lor de doar trei ani. Bărbatul era în libertate, deși în septembrie o răpise și o violase. E anchetă și la IPJ Teleorman.

Chestorul Benone Marian Matei, șeful IGPR, spune că dacă vor fi descoperite nereguli, va lua „măsuri drastice”.

„În data de 26 septembrie 2025, victima a sesizat comiterea unei infracţiuni, respectiv viol, lipsire de libertate şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie. În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal şi au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice”, a declarat chestorul Matei.

Șeful Poliției a explicat că, în urma tragediei din Teleorman, instituția va face o analiză amplă a tuturor cazurilor de violență domestică și a modului în care acestea sunt gestionate la nivel local.

El a precizat că la nivelul conducerii Poliției Române au fost transmise permanent măsuri menite să îmbunătățească pregătirea polițiștilor și să prevină escaladarea conflictelor.

„A fost emisă o dispoziţie privind modalităţile concrete de intervenţie în aceste cazuri. În concret, au fost transmise sarcini cu privire la inventarierea tuturor cazurilor de violenţă domestică, analizarea acestora şi luarea măsurilor ce se impun. În perioada imediat următoare vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violenţă domestică, la măsurile concrete luate pentru protecţia victimelor”, a declarat șeful IGPR.

Matei a mai spus că femeia din Teleorman, ucisă sâmbătă de fostul soț, a refuzat de două ori montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare pentru agresor. El a făcut un apel către victimele violenței domestice să accepte această formă de protecție, care poate preveni tragedii similare.

La rândul său, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, chestorul Eduard Mirițescu, a explicat că în teritoriu are loc „un efort instituțional important” pentru îmbunătățirea modului în care sunt gestionate cazurile de violență domestică.

Mirițescu a precizat că noile măsuri urmăresc întărirea capacității de prevenire, dar și o mai bună monitorizare a acestor dosare, inclusiv prin digitalizarea fluxurilor de lucru și a raportărilor interne.

„Se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de implementare a măsurilor de prevenire a violenţei domestice, dar şi evaluarea şi monitorizarea periodică, de către managementul inspectoratelor, a acestor cazuri”, a explicat el.

Potrivit acestuia, a fost stabilit un termen clar pentru verificarea fiecărui caz: în primele trei zile după un incident, un ofițer cu funcție de conducere trebuie să evalueze modul în care a fost gestionată situația și să analizeze inclusiv motivele pentru care victima ar fi refuzat monitorizarea electronică a agresorului.

Ulterior, aceste cazuri vor fi revizuite săptămânal și lunar.

„Totodată, s-a luat în calcul să se stabilească termene limitative de verificare a aspectelor sesizate în aceste incidente de violenţă domestică (...), precum şi, ulterior, săptămânal şi lunar. S-a reglementat într-un mod uniform modalitatea de derulare a activităţilor procedurale în aceste situaţii, inclusiv cu informarea autorităţilor competente”, a precizat Miriţescu.

Adjunctul IGPR a recunoscut că, deși noile reguli nu pot elimina complet riscul unor tragedii, ele reprezintă un pas important spre o reacție mai rapidă și mai eficientă a poliției.

„Doar prin intermediul acestor reglementări nu se va elimina integral riscul producerii unor noi evenimente, însă Poliția Română își exprimă disponibilitatea totală de a participa la efortul colectiv care vizează toleranţă zero faţă de violenţa domestică”, a conchis el.