Anchetă la Poliția Teleorman, după cazul femeii ucise de fostul soț pe stradă. Bărbatul era liber, deși o răpise și o violase

2 minute de citit Publicat la 08:41 10 Noi 2025 Modificat la 08:43 10 Noi 2025

Poliția Română a declanșat o anchetă internă la IPJ Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, ucisă sâmbătă de fostul soț, în timp ce se afla pe stradă alături de copilul lor de trei ani. Femeia avea un ordin de protecție emis împotriva agresorului și îl denunțase anterior pentru viol și răpire.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Inspectoratul General al Poliției Române, o echipă de control formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Unității Centrale de Analiză a Informațiilor s-a deplasat la sediul IPJ Teleorman.

Scopul verificărilor este analizarea modului în care polițiștii au gestionat cazul înainte de comiterea crimei, pentru a stabili dacă au existat deficiențe sau abateri.

„Conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări, cu privire la gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat”, se arată în comunicatul IGPR.

„În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun”, mai precizează instituția.

Femeia ucisă avea ordin de protecție și îl denunțase pentru viol

Victima depusese mai multe plângeri împotriva fostului soț. Pe 22 septembrie, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar patru zile mai târziu, Judecătoria Turnu Măgurele a emis un ordin de protecție pe șase luni.

De asemenea, femeia îl denunțase pentru răpire și viol, după ce, potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi luat-o cu forța dintr-un parc din Turnu Măgurele, ar fi dus-o într-o zonă izolată și ar fi întreținut relații sexuale cu ea împotriva voinței sale.

În acel caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol, lipsire de libertate, încălcarea ordinului de protecție și violență în familie, însă, potrivit IPJ Teleorman, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive.

Victima refuzase montarea brățării electronice

Poliția a precizat că femeia ar fi refuzat montarea unui sistem electronic de monitorizare, care ar fi putut alerta autoritățile în caz de apropiere a agresorului.

În lunile următoare, au fost făcute mai multe sesizări privind încălcarea ordinului de protecție, inclusiv de către tatăl victimei. În două cazuri, apelantul a fost amendat pentru că polițiștii nu au constatat fapte concrete, iar în alte două rânduri au fost raportate scandaluri între cei doi.

Crima șocantă a avut loc sâmbătă, în comuna teleormăneană Beciu. Femeia a fost înjunghiată de 15 ori de fostul soț, sub privirile copilului lor de doar trei ani. Agresorul, de 42 de ani, a fost găsit ulterior la domiciliul părinților, cu plăgi la mâini și la gât, pe care anchetatorii spun că și le-ar fi provocat singur.