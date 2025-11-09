Crimă șocantă în Teleorman. Femeie ucisă de fostul soț pe stradă. Bărbatul era în libertate, deși a răpit-o și a violat-o în septembrie

2 minute de citit Publicat la 17:12 09 Noi 2025 Modificat la 17:12 09 Noi 2025

Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Femeia care a fost ucisă, sâmbătă, de fostul soț, în timp ce se afla pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, în timp ce se afla lângă copilul lor de 3 ani, avea un ordin de protecție emis împotriva agresorului, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, relatează Agerpres.

Potrivit polițiștilor, femeia îl denunțase pe bărbat pentru răpire și viol, iar autoritățile emiseseră două ordine de protecție – unul provizoriu și unul emis de instanță.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, referitoare la ordinul de protecţie emis împotriva bărbatului de 42 de ani, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul IPJ Teleorman este abilitat să comunice următoarele: la data de 22 septembrie a.c., împotriva bărbatului a fost emis, de către poliţişti, un ordin de protecţie provizoriu. Ulterior, la data de 26 septembrie a.c., împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie, de către Judecătoria Turnu Măgurele, pentru o perioadă de 6 luni”, anunţă IPJ Teleorman.

Poliția precizează că, deși femeia avea posibilitatea să fie protejată prin montarea unui sistem electronic de monitorizare, aceasta a refuzat această măsură.

„Totodată, la data de 26 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale împotriva voinţei sale”, precizează IPJ Teleorman.

În acel moment, a fost deschis dosar penal pentru viol, lipsire de libertate, încălcarea ordinului de protecție și violență în familie.

„Iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, mai arată poliția.

IPJ Teleorman mai menționează că, în perioada următoare, polițiștii au primit mai multe sesizări, inclusiv de la tatăl victimei, care a reclamat că ginerele său a încălcat ordinul de protecție.

Pe 25 septembrie, polițiștii au verificat o astfel de sesizare, însă „cele sesizate nu s-au confirmat”, apelantul fiind amendat. O lună mai târziu, pe 22 octombrie, același bărbat a sunat la 112, reclamând că ginerele îl amenință. Nici de această dată polițiștii nu au constatat fapte concrete, iar apelantul a fost din nou sancționat contravențional.

„Între cei doi au mai fost, ulterior, două scandaluri, ambele fiind sesizate poliţiştilor”, precizează IPJ.

Sâmbătă, femeia a fost înjunghiată mortal de fostul soț, sub privirile copilului de trei ani. Agresorul, un bărbat de 42 de ani, a fost găsit ulterior la casa părinților săi, cu plăgi la mâini și la gât, despre care anchetatorii spun că și le-ar fi provocat singur.

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, care investighează omorul.