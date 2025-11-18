Noi reguli în monitorizarea rutieră, se vor folosi imagini de la șoferi și de la camerele din localități. Predoiu: Nu e Big Brother

Sistemul ”E - Sigur - Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins. Se vor aduna imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic. FOTO INQUAM PHOTOS George Călin

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat, marţi, că Sistemul ”E - Sigur - Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins și că se vor aduna imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic. ”Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, a precizat ministrul. El a adăugat că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.

”Din ianuarie 2025, imaginile şi informaţiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare şi dispecerate. Prin această ordonanţă de urgenţă vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autorităţile locale şi procesarea integrată a tuturor acestor informaţii, precum şi a celor înregistrate de camerele de bord ale participanţilor la traficul rutier. Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificaţi, sancţionaţi sau scoşi din trafic pentru a nu mai pune pe alţii în pericol”, a mai declarat ministrul de Interne.

Ministrul a explicat, de asemenea, că prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025, s-a creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităţilor locale la constatarea automată a contravenţiilor, o etapă esenţială pentru digitalizarea controlului rutier.

Potrivit lui Predoiu acțiunile vor viza constatarea directă în teren, monitorizarea automată și procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.

”În plus, pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcţionat către educaţia rutieră şi mentenanţa sistemelor tehnice, în acord cu bunele practici europene. Acest proiect a fost dezbătut şi cu asociaţia municipiilor, de la care am primit observaţii pe car le-am inclus, vom implica şi Poliţia Locală”, a anunţat ministrul.

Potrivit lui Predoiu, pasul următor va fi utilizarea inteligenţei artificiale în monitorizarea traficului rutier, aşa cum se întâmplă deja în alte ţări europene sau non-europene.

”Sistemul E - Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o şi sancţionarea lor rapidă, fără birocraţie şi pierdere de timp pentru primării şi unităţile de poliţie. Sistemul E - Sigur de Monitorizarea a Traficului Rutier al Ministerului Afacerilor Interne va face imposibilă păcălirea legii şi a autorităţilor legale”, a mai declarat Predoiu.