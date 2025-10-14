Noua lege RCA stârnește controverse: Asiguratorii ar putea alege singuri service-ul și cât costă reparația

Modificări importante la legea RCA au fost propuse în Parlament. Foto: Getty Images

Schimbări importante pentru milioane de șoferi. Parlamentarii dezbat marți modificarea legii RCA. Proiectul ar putea aduce costuri mai mari și drepturi mai puține pentru păgubiți.

Modificări importante la legea RCA au fost propuse în Parlament, iar acestea ar putea schimba radical drepturile șoferilor păgubiți. Noile reguli prevăd că asigurații nu își vor mai putea alege liber service-ul auto, iar firmele de asigurări vor fi cele care vor stabili costurile și soluțiile tehnice pentru reparații.

Mai mult, dispare posibilitatea ca o altă persoană să reprezinte păgubitul, iar șoferii vor trebui să achite din propriul buzunar diferența dintre suma oferită de asigurator și costul real al reparației - așa-numita „co-plată obligatorie”.

De asemenea, polițele RCA vor putea fi încheiate doar pe perioade de 6 sau 12 luni, fără opțiuni intermediare.

Potrivit COTAR, sub pretextul transpunerii unei directive europene, deputați și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară ar fi introdus amendamente care reduc drastic drepturile păgubiților RCA. Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că impactul economic ar putea fi devastator, atât pentru consumatori, cât și pentru industriile conexe - de la service-uri și transportatori, până la firme de leasing și rent-a-car.

COTAR anunță că, în cazul în care amendamentele vor fi adoptate de Parlament, transportatorii, service-urile auto, distribuitorii de piese și alte firme din domeniu vor declanșa proteste masive și chiar suspendarea activității.