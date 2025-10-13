Nouă tentativă de fraudă: un anume Ion trimite emailuri în numele ANAF

<1 minut de citit Publicat la 16:36 13 Oct 2025 Modificat la 16:36 13 Oct 2025

ANAF reaminteşte că singurul canal oficial de comunicare online este Spaţiul Privat Virtual (SPV), disponibil gratuit pentru toţi contribuabilii. Sursa foto: Getty Images

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trage un nou semnal de alarmă privind o serie de mesaje electronice frauduloase, trimise în numele instituţiei, de la adresa [email protected], relatează Agerpres.

Potrivit ANAF, contribuabilii sunt informaţi prin aceste emailuri despre „o posibilă neregularitate identificată în declaraţiile fiscale depuse”, iar pentru „remedierea situaţiei” li se solicită să urmeze anumiţi paşi – un pretext folosit de atacatori pentru a obţine date personale sau acces la conturi.

Instituţia le recomandă cetăţenilor să nu deschidă aceste mesaje, să nu acceseze documentele ataşate sau linkurile din conţinut şi să nu furnizeze sub nicio formă date personale sau sume de bani.

ANAF reaminteşte că singurul canal oficial de comunicare online este Spaţiul Privat Virtual (SPV), disponibil gratuit pentru toţi contribuabilii.

Pentru informaţii suplimentare sau sesizări, contribuabilii pot apela Call Center-ul ANAF la numărul 031.403.91.60.