Noul ministru al Apărării a discutat cu președintele Comitetului Militar al UE despre securitatea Mării Negre și apărarea europeană

1 minut de citit Publicat la 15:57 22 Oct 2026 Modificat la 15:57 22 Oct 2026

Noul ministru al Apărării a discutat cu președintele Comitetului Militar al UE despre securitatea Mării Negre. Coljan Foto: Getty/USNI

MApN a anunţat, joi, că noul ministru al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, şi șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut, la sediul MApN, o întrevedere cu generalul Sean Clancy, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, aflat în vizită oficială în România. Aceştia au discutat, în principla, despre amenințările din regiunea Mării Negre.

"Discuțiile au vizat evoluțiile mediului de securitate regional, cu accent pe amenințările generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, incidentele cu drone din regiunea Mării Negre și necesitatea consolidării capabilităților europene de apărare.

Ministrul apărării naționale a subliniat importanța dezvoltării capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și apărare antiaeriană, precum și a consolidării cooperării UE–NATO, în vederea creșterii capacității de prevenire și răspuns la amenințările actuale", a comunicat MApN.

Oprea: E important să operaționalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă

"Situația de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniței României și de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, ceea ce impune consolidarea capacităților de apărare și cooperare regională.

În acest context, pe lângă celelalte măsuri, este importantă să operaționalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră, ca instrument pentru creșterea securității și coordonării în regiune. Totodată, continuăm investițiile în apărare, care trebuie să răspundă atât nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică și echipamente moderne, cât și necesității de a integra industria națională de apărare în acest proces, prin dezvoltarea capacităților de producție a unor componente, consolidarea autonomiei strategice și crearea de noi locuri de muncă”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea.

La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat necesitatea adaptării instruirii, echipamentelor și procedurilor militare la evoluția amenințărilor, prin valorificarea lecțiilor identificate în războiul din Ucraina, îndeosebi în domeniul sistemelor fără pilot și al combaterii acestora.

Un alt subiect abordat a fost contribuția României la eforturile Uniunii Europene pentru menținerea securității și stabilității regionale, inclusiv prin participarea militarilor români la misiuni și operații desfășurate sub egida UE.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul României de a contribui la consolidarea apărării europene, în complementaritate cu eforturile NATO.