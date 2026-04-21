Nu funcţionează semafoarele în zece intersecţii din Bucureşti. Cauza e o fluctuaţie de tensiune în reţeaua electrică

Publicat la 09:49 21 Apr 2026 Modificat la 10:17 21 Apr 2026

Brigada Rutieră a Capitalei a informat marţi dimineaţa că, din cauza unei fluctuaţii de tensiune în reţeaua de energie electrică, nu funcţionează semafoarele în zece intersecţii.



Potrivit unui comunicat de presă, este vorba despre:

Şoseaua Giurgiului - Strada Toporaşi;

Bulevardul I. C. Brătianu - Bulevardul Corneliu Coposu;

Calea Victoriei - Splaiul Independenţei;

Bulevardul Eroii Sanitari - Şcoala Gimnazială nr. 150;

Şoseaua Ştefan cel Mare - Strada Barbu Văcărescu;

Şoseaua Colentina - Strada Sportului;

Şoseaua Pavel D. Kiseleff - Aleea Primo Nebiolo;

Calea Giuleşti - Bulevardul Constructorilor;

Calea Crângaşi - Strada Ceahlău - Strada Vintilă Mihăilescu;

Strada Jiului - Strada Nataţiei.

Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie.



Totodată, solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, precum şi semnificaţia indicatoarelor, marcajelor rutiere şi regulilor de prioritate, să îşi păstreze calmul şi să nu forţeze intrarea în intersecţiile aglomerate.