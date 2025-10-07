O clădire s-a prăbușit parțial în centrul Madridului: Sunt mai mulți răniți și dispăruți. Primele imagini de la fața locului

O clădire în construcție s-a prăbușit parțial, în centrul orașului Madrid, marți, 7 octombrie 2025. Emergencias Madrid

Planșeul unei clădiri aflate în construcție pe strada Hileras, în centrul capitalei spaniole Madrid, s-a prăbușit parțial, marți. Au fost raportați mai mulți dispăruți și trei răniți, potrivit presei locale.

Cei trei răniți sunt muncitori care lucrau la reabilitarea clădirii prăbușite. Unul dintre răniți a fost dus la spital cu o fractură la picior. Ceilalți doi prezintă contuzii. Muncitorii sesizează lipsa „unor colegi”. În prezent se încearcă verificarea dacă aceștia erau în interiorul sau în exteriorul clădirii.

La fața locului intervin unsprezece echipaje ale Pompierilor Primăriei Madrid pentru a asigura zona, precum și alte servicii de urgență, cum ar fi echipele canine ale Poliției Naționale și dronele Poliției Municipale, cu scopul de a găsi cât mai rapid persoanele dispărute.

De asemenea, pe strada unde s-a produs incidentul, situată între Piața Ópera și Puerta del Sol, s-au deplasat mai multe ambulanțe și forțe de ordine care au securizat zona. Primarul orașului, José Luis Martínez Almeida, a transmis pe contul său de pe X că autoritățile municipale sunt „atente la prăbușirea parțială a mai multor planșee într-o clădire aflată în construcție”.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

„Tremurul a fost teribil”

Un angajat al unui bar din cartier a declarat pentru Canal 24 Horas că au auzit un „tremur puternic” și că a început să iasă „mult praf” cu un „miros ciudat”. Un alt martor intervievat de RTVE afirmă că anterior „era o clădire de birouri” și că „avea un restaurant cu parcare”, dar că „era părăsită de ceva timp și în renovare”.

Proprietara unui salon de coafură din zonă afirmă că „tremurul a fost teribil” și că au fost evacuați din clădire de către serviciile de urgență din cauza proximității față de zona prăbușirii.

Planșeul unei clădiri este unul dintre elementele structurale esențiale. Simplu spus, este structura orizontală care separă diferitele niveluri ale unei clădiri și, în același timp, servește drept suport pentru podeaua unui etaj și tavan pentru etajul inferior.