O fetiță din Bârlad a fost răpită de pe stradă, de un individ periculos. Se îndrepta cu ea spre pădure când fata s-a smuls din mâna lui. Ce a urmat

O rudă a observat fetița prin Grădina Publică. Individul o trăgea pe copilă după el, pentru a o duce într-o zonă cu mai mulți copaci, moment în care fata s-a smuls din mâna lui și s-a aruncat în brațele rudei. Bărbatul care a răpit-o a fost prins și reținut, informează vremeanoua.ro.

Tatăl fetei: ”Individul a zis că nu-i făcea nimic, că el a luat-o din mâna altor răpitori”

”Când a văzut fata pe unchi, s-a smuls din mâna individului si s-a aruncat în bratele lui ca să o scape. Individul a zis că nu-i făcea nimic, că el a luat-o din mâna altor răpitori, iar cumnatul l-a fotografiat. Am mers la Poliția Bârlad, unde am făcut plângere, a sosit si cumnatul, am dat pozele, a fost identificat. Are 69 -70 de ani, este un individ dubios tare. (...)

Fata l-a recunoscut în poză și le-a spus polițiștilor că omul a întrebat-o de ce stă singură în fața magazinului Lidl, că el este de la poliție și o duce acasă. A smuls-o de mână și s-a dus cu ea direct în grădină, noroc de cumnat că altfel se întâmpla o nenorocire! Trebuie să facă ceva poliția cu astfel de oameni care nenorocesc copiii!”, a declarat tatăl fetiței pentru vremeanoua.ro.