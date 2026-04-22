O fost deschisă o nouă legătură feroviară peste Prut: Linia Cantemir–Fălciu va conecta Republica Moldova la rețeaua feroviară europeană

1 minut de citit Publicat la 23:46 22 Apr 2026 Modificat la 23:46 22 Apr 2026

Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, larg și european. FOTO: Guvernul Republicii Moldova/Facebook

Segmentul feroviar Cantemir - Fălciu, care leagă Republica Moldova de România, a fost testat oficial, miercuri, în prezența autorităților din cele două țări, după ce în ultimii ani linia a fost suspendată, potrivit Agerpres.

Linia a fost verificată în condiții reale de circulație, în urma unor lucrări recente de reconstrucție și modernizare, realizate în baza memorandumului semnat în aprilie 2025 între operatorii feroviari din cele două țări.

Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, larg și european, ceea ce permite conectarea directă a rețelei din Republica Moldova la cea din România, a anunțat Guvernul de la Chișinău.

"Reluarea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir-Fălciu va contribui la diversificarea rutelor de import/export și oferă o opțiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piața UE. Pentru sudul țării, linia poate deveni o infrastructură activă, cu impact asupra dezvoltării economice locale".

Proiectul de reconstrucție și modernizare a segmentului Prut-2–Fălciu ca linie interstatală de conexiune, destinată în principal transportului de marfă, cu perspectivă de dezvoltare a traficului de pasageri, a fost lansat în baza Memorandumului semnat la 14 aprilie 2025, între CFM (Republica Moldova) și CFR (România).

“Reluarea circulației pe această linie feroviară reprezintă un pas concret pentru dezvoltarea economică a județului Vaslui și pentru consolidarea relațiilor transfrontaliere. Ne dorim ca această conexiune să devină un culoar activ pentru transportul de mărfuri și, în perspectivă, pentru pasageri”, a declarat președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Tronsonul feroviar Prut 2-Fălciu, construit în perioada 1917-1918, a fost utilizat timp de mai multe decenii pentru transportul de marfă. După 1990, circulația a scăzut treptat, ultimul tren de marfă fiind înregistrat în 1989, iar transportul de pasageri a fost sistat în 2009.

Lucrările recente au inclus reabilitarea completă a liniei, refacerea podului peste Prut și modernizarea punctelor de frontieră. De asemenea, infrastructura a fost adaptată pentru ecartament mixt, permițând conexiunea directă cu rețeaua feroviară din România.