O mașină de Poliție a lovit în plin un motociclist, în Giurgiu. Băiatul de 17 ani a murit

Accident grav în Giurgiu, între o mașină de Poliție și o motocicletă. Foto: IPJ Giurgiu

Un băiat de 17 ani care se plimbă noaptea cu motocicleta a fost accidentat mortal de o mașină a poliției, aflată în misiune. Potrivit unor surse, adolescentul era fiul unui fost procuror din Giurgiu.

Accidentul s-a produs sâmbătă dimineața în Giurgiu. Din primele informații, autospeciala era în misiune și avea semnalele acustice ș i luminoase pornite. Înainte de o intersecție, șoferul autospecialei, un polițist de 24 de ani, nu a oprit la stop și a lovit din plin motocicleta condusă de tânărul de 17 ani.

Imediat după impact, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. Băiatul de 17 ani, accidentat grav, a fost transferat de urgență la spital. Tot la spital a ajuns și celălalt polițist care se afla în autospecială. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, băiatul de 17 ani nu a supraviețuit.

În acest caz a fost deschis un dosar penal. Urmează să se stabilească dacă șoferul care era în misiune a respectat întru totul condițiile de trafic.

Din informațiile pe care le avem, băiatul de 17 ani ar fi fiul unui fost procuror șef de la Parchetul din Giurgiu. Femeia nu mai activează în acest moment în cadrul Parchetului și ar fi stabilită în străinătate. Totodată, s-a deschis și o anchetă internă la IPJ Giurgiu. Polițistul va fi verificat în așa fel încât superiorii să stabilească dacă a încălcat vreo regulă.