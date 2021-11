O nouă înșelătorie îi vizează pe români. Ce se întâmplă dacă răspunzi la telefon cu "Da"

Pe un grup de Facebook, o persoană a povestit ce a pățit: ”Mare atentie! Tocmai ce am fost contactata de nr +40314336220 si la telefon mi s-a spus ca sunt sunata de la firma “Blofer” sau ceva de genul si ca am fost selectata si am castigat 150 lei.

Apoi a venit intrebarea daca am peste 55 ani. Dupa ce am spus ca nu am si am pus mai multe intrebari, mi s-a inchis telefonul. Este o practica prin care sunt vizate persoane de varsta a III- a pentru a fi inselate. Sănătate tuturor!”

Printre comentariile la această postare, se poate regăsi ușor o persoană care a fost deja înșelată! ”Așa au pățit și socrii mei. Și și-au luat-o…”, scrie Cancan.

Așadar, atenție la numerele necunoscute. Nu dați curs cererilor de bani de la persoanele care vă solicită așa ceva. Ignorați și apelurile telefonice în care sunteți anunțați că ați câștigat sume de bani, deși nu sunteți încriși la nicio tombolă sau o altă modalitate de câștig.

