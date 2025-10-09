O nouă înşelătorie lasă utilizatorii români fără bani şi conturile de WhatsApp, avertizează Bitdefender. La ce trebuie să fim atenți

O înşelătorie online lasă utilizatorii români fără bani şi conturile de WhatsApp. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Faisal Bashir

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie care afectează tot mai mulţi utilizatori de WhatsApp din România. Potrivit unui comunicat remis Agerpres, sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reuşesc să preia controlul asupra conturilor şi să obţină bani de la victime.

„Campania, cunoscută sub numele de "Votează pentru copilul meu" exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută: "Bună! Poţi vota şi tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câştiga o bursă. Mulţumesc mult!". Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulţi utilizatori accesează linkul fără suspiciuni. Site-ul pe care ajung pare real: conţine fotografii, butoane de vot şi chiar "clasamente" false.

Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor. Odată ce contul este compromis, infractorii continuă operaţiunea procedând similar: trimit acelaşi mesaj către toate contactele victimei şi, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente, sume de ordinul sutelor de lei"! se arată în comunicat.

„Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude”

Potrivit analizelor Bitdefender, România se numără printre principalele ţinte ale acestei campanii, alături de Polonia şi Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase şi peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor "pentru un copil" sau "pentru un prieten la nevoie"”, susţin specialiştii Bitdefender.

În acest context, specialiştii Bitdefender recomandă utilizatorilor să nu trimită niciodată codul de verificare WhatsApp către nimeni, nici măcar celor apropiaţi.

Recomandările specialiștilor pentru a ne proteja de escrocherie:

Verificaţi printr-un apel telefonic orice cerere neobişnuită de vot, ajutor sau bani. Raportaţi mesajele suspecte în WhatsApp ("Mai multe - Raportează");

Activaţi verificarea în doi paşi în aplicaţie;

Informaţi persoanele vulnerabile despre acest tip de înşelătorii.

Persoanele în vârstă sunt ţinte frecvente pentru că au o mai mare încredere în nume cunoscute şi ezită să verifice cererile neobişnuite

Ce putem să facem dacă ne-a fost compromis contul

În cazuri care trezesc suspiciuni, verificaţi linkurile cu Bitdefender Link Checker sau folosiţi Scamio, chatbot gratuit de detectare a înşelătoriilor, se mai precizează în document.

„Dacă v-a fost compromis contul: încercaţi să-l recuperaţi prin solicitarea unui nou cod de verificare; contactaţi echipa WhatsApp; anunţaţi banca dacă aţi trimis bani; informaţi-vă contactele despre incident”, menţionează sursa citată.

În contextul lunii conştientizării securităţii cibernetice, Bitdefender reaminteşte că oricine poate deveni victimă a înşelătoriilor online, indiferent de vârstă sau experienţă digitală. Infractorii cibernetici se bazează pe emoţii şi pe încrederea dintre oameni, iar un singur moment de neatenţie poate duce la pierderea contului şi chiar a banilor, astfel că educaţia şi vigilenţa rămân cele mai bune forme de protecţie.

