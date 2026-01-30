O nouă schemă de înșelăciune lasă sute de români datori la bănci. Escrocii fac credite online în numele lor

O nouă schemă de înșelăciune lasă sute de români datori la bănci. Foto: Getty Images

O schemă periculoasă de înșelăciune face victime în toată țara. Sute de români au aflat că sunt datori la bănci pentru credite pe care spun că nu le-au făcut niciodată în realitate. În spate sunt infractorii care folosesc date personale furate pentru a deschide împrumuturi online în numele unor persoane care află abia ulterior că au de plătit rate.

Tot mai multe persoane se trezesc fără bani în conturile lor, asta după ce descoperă că s-au făcut aceste contracte la instituții financiare nebancare. În unele cazuri, victimele au ajuns cu popriri pe conturi și sechestru pe bunurile lor, deși în realitate, nu au făcut niciodată un astfel de împrumut.

În prezent, legislația în domeniu prevede ca acestea să fie făcute prin datele personale din buletin, cu anumite verificări făcute la distanță. Datoriile ajung, în practică, să fie plătite de cei păgubiți, iar în unele cazuri a fost folosită chiar și aceeași adresă de corespondență pentru dosare diferite.

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România se află la coada clasamentului în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.