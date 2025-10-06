O şoferiţă de ride-sharing din Bucureşti a refuzat o femeie de culoare: "Du-te ..., ai invadat România. Ce ... cauți tu în România?"

emeia agresată a filmat tot momentul şi l-a postat ulterior pe TikTok. Foto: Cindy Joyce Tenesso / Facebook

Încă un caz șocant de rasism a avut loc în Capitală. O studentă la medicinǎ, originară din Camerun și stabilită în București, spune că o șoferiță de ride-sharing a refuzat să o ducă la destinație și a insultat-o din cauza culorii pielii. Momentul a fost filmat chiar de tânără, care a depus o plângere în aplicație. Incidentul vine la scurt timp după cazul livratorului lovit în faţă, din aceleaşi motive, scrie Digi24.

"Pentru că nu vreau să vă iau.

Puteți să anulați cursa, vă rog?

Nu pot decât după 5 minute să anulez.

Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați și eu nu pot să plec?

Aștept 5 minute și vă anulez eu.

Eu trebuie să aștept 5 minute?

Sau îmi anulați! Anulați-l.

Nu pot să anulez. Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?

Du-te .....! Ai invadat România! Ăi și ce m.... cauți tu în România? N.... ....u", este discuţia dintre cele dou femei.

"Și când am auzit asta, am luat telefonul și am întrebat: «De ce?» Și ea mi-a spus: «Pentru că nu vreau» Și am spus «Ok, nicio problemă, acum este pe video». Și m-am gândit: Nicio problemă, eu pot să trimit asta în aplicație și ei văd că nu e de la mine, e doar de la doamna, care nu vrea să mă ia, cu prietenul meu. Am mers în spatele mașinii și am văzut că ea nu a anulat cursa. Și așa a început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, că ce caut aici, că eu nu pot să vorbesc și limba română. Eu nu sunt din România, nu vorbesc aşa fluent. Eu eram în afara maşinii, nu am intrat, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare bruscă", a mărturisit Cindy Joyce Tenesso, femeia agresată.



Studenta, care trăiește în România de mai mulți ani, spune că mai nou, se simte umilită și nedorită într-o țară pe care o consideră "acasă".

"Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca orice fată", a adăugat ea.



Digi24 a solicitat un punct de vedere platformei de ride-sharing la care femeia a făcut comanda. În răspunsul transmis, firma precizează că nu tolerează astfel de comportamente care incită la ură și nicio formă de dicriminare. Compania a luat "măsuri imediate", se arată în comunicat, fără să fie precizate acestea. De asemenea, platforma a luat legătura cu tânăra și şi-a cerut scuze pentru comportamentul şoferiţei.