O tânără din Braşov a fost omorâtă de iubitul recidivist. După crimă, el a sunat la 112 şi i-a minţit pe poliţişti

Tragedia a avut loc în comuna Vulcan, aflată în judeţul Braşov. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O tânără de 30 de ani, mamă a doi copii a fost ucisă de concubinul său. Bărbatul, un recidivist, în vârstă de 40 de ani, şi-a anunţat intenţiile într-un live pe reţelele sociale, cu doar câteva ore înainte de crimă. Cel care a sunat la 112 ca să anunţe tragedia a fost chiar asasinul, însă, le-a spus oamenilor legii că un hoţ i-ar fi omorât iubita. După cercetări, poliţiştii l-au reţinut pe individ, iar acum, el riscă ani grei de închisoare. Atenție urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

În vârstă de 30 de ani, femeia, mamă a doi copii, ar fi fost ucisă de concubinul său, un bărbat în vârstă de 40 de ani. Tragedia a avut loc în comuna Vulcan, din judeţul Braşov.

Oamenii din localitate au povestit că iubitul tinerei era extrem de gelos. "Venea pe aici sărăcuța, spunea: «Vai, Mariana că nu mai știu ce să fac. Deci, e foarte gelos, foarte gelos»", a declarat una dintre vecine pentru Antena 3 CNN. Iar o altă femeie a spus: "Era femeie de treabă, numai că avea şi ea niște probleme, că era mai agitată, era mai nervoasă, nu știu ce avea. Şi ea se certa cu el tot mereu. (...). A fost plecat în străinătate și a venit, și el era gelos pe ea".

Individul obișnuia să facă live-uri pe rețelele de socializare. Într-una dintre transmisiuni, el a amenințat-o pe femeie că o va ucide.

"L-am văzut pe un live cu câteva ore înainte să se întâmple (n.r.: crima). Era pe Facebook, în live, beat", a mai povestit una dintre vecinele victimei.

Arma crimei a fost găsită la locul faptei. Presupusul criminal, care nu este la primele probleme cu legea, ar fi sunat la serviciul unic de urgenţă 112 şi ar fi spus că cineva i-a atacat iubita în casă. Cercetările au arătat, însă contrariul.

"Din cercetările efectuate s-a stabilit că agresorul era concubinul victimei. Potențialul agresor a utilizat o astfel de apărare, cum că cel care a comis fapta era un intrus, care a pătruns în locuința familiei", a declarat prim-procuror Radu Adrian, Parchetul Tribunalului Braşov.

În vârstă de 40 de ani, suspectul a fost reţinut, iar acum, el riscă ani grei de închisoare.