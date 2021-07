Oamenii din Roșia Montană sunt disperați, după dezastrul produs de ciclon: ”Se duce totul la vale”

Casele au fost luate de ape, iar unele dintre ele stau să se prăbușească. Oamenii și-au scos din casă ultimele obiecte care încă mai sunt într-o stare bună după viitură.

Un localnic din Cărpiniș a povestit pentru reporterii Antena 3 greutățile prin care a trecut.

„În acest moment încercăm să salvăm ultimele lucruri din casă, să ne retrage, noaptea trecută am terminat la o oră târzie cu deblocatul, am intervenit la deblocarea drumului cu utilajele din dotare. Așteptăm să se tragă apele. (...) După furtună, zona a devenit inundabilă, pământul s-a înmuiat și se duce totul la vale. Presiunea e mare pe versanți și pleacă la vale. (...) Autoritățile au intervenit foarte prompt azi-noapte de când s-a produs furtuna. Au fost aici până la deblocarea drumului național. Așa ceva nu am mai văzut. Am mai văzut furtuni, ape, dar așa ceva nu. Am salvat o mobilă de bucătărie, o mobilă de dormitor și restul sunt cam toate compromise.

Viitură puternică în Ocoliș, case, animale și mașini măturate de apă

Și comuna Ocoliș, din județul Alba, a suferit pagube din cauza ciclonului.

După prăpădul făcut de viitura care a luat cu ea case, grajduri, mașini și animale și a distrus și 9 km de drum comunal, primarul din Ocoliș este optimist și spune că acum veștile sunt destul de bune, pentru că nu a mai plouat.

„Pot să spun că veștile sunt destul de bune acum, nu a mai plouat, cu toate că am avut și ieri atenționări. (...) Evaluăm în continuare pagubele produse în urma recordului istoric, din câte am înțeles, de peste 200 l/mp. Evaluăm împreună cu armata, cu autoritățile. Abia acum ajungem în anumite zone în care nu am avut acces până acum”, a spus Alin Juncan, primarul comunei Ocoliș, pentru Antena 3.

Întrebat dacă sunt persoane izolate în comună, acesta a răspuns: „Pot să spun că aproape toată comuna e izolată. În afară de 50 de persoane. Toate drumurile sunt blocate, acum abia se poate circula cu utilaje mari până la nivelul primăriei”.

România, sub ameninţarea ciclonului care a făcut prăpăd în Gemania

Ciclonul care a făcut prăpăd în Germania și Belgia a ajuns și în România. După mai multe zile de caniculă și disconfort termic accentuat, nord-vestul țării se află de ieri sub cod galben, portocaliu şi roşu de furtuni violente, cu căderi masive de apă, grindină și vânt puternic.

Mihai Timu, meteorolog de serviciu ANM, a anunţat ieri, la Antena 3, prognoza pentru următoarele zile:

„Încă de dimineață au fost trimise mai multe avertizări generale valabile pentru astăzi și pentru ziua de mâine. O dată pentru caniculă și disconfort termic astăzi și mâine pentru regiunile extracarpatice toate județele din aceste zone, dar și un cod cu două mesaje de instabilitate atmosferică pentru vestul nord-vestul și parțial centrul țării, un cod galben pentru mâine la ora 10:00 pentru vijelii pe alocuri vijeli, căderi de grindină, descărcări electrice și averse care vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat dar și un cod portocaliu pentru mai multe județe din Banat Crișana Maramureș, nord-vestul Transilvaniei până mâine dimineață la ora 6:00, aici așteptăm să se acumuleze cantități mari de apă pe arii restrânse chiar 60-80 pe litri pe metru pătrat.

Aceste avertizării au fost dublate în această după amiază de mai multe coduri fie portocalii darchiar și roșii pentru zona de munte a județelor Suceava, Sibiu, Alba și Cluj unde am avut aceste sisteme noroase staționare care au generat cantități de apă și de peste 50-60 de litri pe metru pătrat ceea ce a impus aceste coduri roșii.

Sâmbătă și duminică instabilitatea atmosferică se mai restrânge, mai putem avea furtuni, dar pe arii mai restrânse în special prin sud-vestul țării poate și prin nord, nord-est în zona de munte, dar deocamdată nu se văd cantități mari de apă.”

Precipitații abundente la începutul săptămânii

„La începutul săptămânii de luni și marți aceste două zile par să aducă instabilitate destul de multă o dată și cu răcorirea vremii în partea de sud și sud-est a țării ne putem aștepta la valori de peste 50-60 de litri în intervale scurte de timp care pot produce mai ales în zonele cu risc, cele de deal și de munte, acolo unde această cantitate cade în interval scurt de timp și nu poate fi preluată şi atunci apar scurgeri pe versanți, pâraie torente și aceste viituri, din păcate care pot conduce și la pagube materiale sau chiar la pierderea de vieți omenești din păcate", a spus Mihai Timu.

