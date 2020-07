Oana Roman, noi provocări după ce a slăbit spectaculos. Despre ce este vorba: ”Am căzut întro depresie foarte puternică”

Oana Roman a anunțat pe Facebook că pregătește un super proiect, care va fi lansat în curând. Vedeta a postat pe pagina de Facebook mesajul „In love with summer! În curând. Vă pregătesc un super proiect. Al meu pentru mine. Am obosit să muncesc pentru alții, a venit timpul să muncesc pentru mine”, urmat de hastagul propriului boutique de haine, Mio Boutique by Oana Roman.

Proiectul va fi realizat pentru propriul boutique, însă momentan vedeta nu a oferit mai multe detalii. Mio Boutique a fost lansat în 2015 și oferă o gamă largă de haine de damă, hainuțe pentru copii, genți, accesorii și încălțăminte.

Conform paginii de Facebook, magazinul oferă în exclusivitate produse românești de cea mai bună calitate. Rochiile. fustele, cămășile și pantalonu sunt create de designeri români celebri precum Cătălin Botezatu, Miau by Clara Rotescu, Deea Buzdugan și mulți alții.

Cum a reușit Oana Roman să slăbească: „Mânânc orice, dar puțin”

Oana Roman a dezvăluit la începutul lunii iulie că a reușit să slăbească kilograme bune, ajungând să poarte cu patru mărimi mai puțin la haine: „Vreau sa împărtășesc cu voi bucuria mea. După cum am tot spus, din noiembrie am început un program de slăbire. Care a dat roade. Fără operație la stomac, fără diete drastice. Doar proceduri de remodelare corporala și mâncare puțină dar din toate”, a scris Oana Roman pe Facebook.

„Da. Se poate. Nu mă laud dar vreau să arăt că se poate și ca pot fi eventual un exemplu pentru cine încă nu și-a luat inima în dinți ca să încerce. Nu am început acest proces de slăbire pentru alții, pentru cei care m-au călcat în picioare, jignit și umilit ani de zile. Ci pentru mine. Pentru a îmi demonstra mie că pot să o fac și pe asta. Și satisfacția e pe măsură”, a mărturisit vedeta. În cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, Oana Roman a infirmat zvonurile conform cărora ar fi apelat la o intervenție chirurgicală pentru a își micșora stomacul.

Oana Roman: „Am căzut întro depresie foarte puternică”

Vedeta a dezvăluit la Sinteza Zilei faptul că a căzut într-o depresie foarte puternică din cauza modului în care a fost tratată de cei din jur din cauza kilogramelor în plus: ”Eu am fost victima bullying-ului 20 și ceva de ani. A fost foarte greu, mai ales că nu le-am răspuns acestor oameni. Oamenii ăștia și-a făcut păcate pentru trei generații pentru că nu au știut de ce am ajuns eu așa”.

„Eu eram un copil care făcea sport. După revoluție, n-am mai avut așa ceva, m-am trezit într-o lume pe care nu mi-am dorit-o, cu ziarele care ne înjurau. Am căzut într-o depresie foarte gravă, am fost ruptă de prietenii de la școală. Nemaifăcând sport, m-am îngrășat foarte mult. La mine această problemă nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că am trecut printr-o depresie foarte gravă”, a povestit Oana Roman la Sinteza Zilei.