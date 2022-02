Octavian Jurma: "Impactul pandemiei asupra copiilor este cutremurător. Numarul de copii infectați este mult mai mare decat în oricare alt val"

Medicul Octavian Jurma afirma luna trecută, că "Omicron este o variantă mai periculoasă decât Delta pentru copii și tineri".

Cercetătorul atrage atenţia într-o postare pe Facebook, că "avem cel puțin 5.000 de orfani din cauza pandemiei".

"Impactul pandemiei asupra copiilor este cutremurator şi siguranta lor depinde exclusiv de responsabilitatea adulţilor din jurul lor.

Dincolo de riscul direct al infectiei asupra sanatatii lor pe termen scurt si lung, impactul emotional este adesea foarte puternic. Copiii inteleg situatia in care ne aflam si sunt ingrijorati de viata si santatea celor pe care ii iubesc. Eu nu vor ca mama sau tata, bunicul sau bunica, fratele sau matusa sa se imblonaveasca, cu atat mai putin sa se imbolnaveasca din cauza lor.

Un alt impact devastator il are pierderea unui parinte intr-un moment de criza. Multe clase din Romania au acum elevi care si-au pierdut un parinte din cauza pandemiei

Un articol din Lancet arata ca in perioada 1 martie 2020 - 30 aprilie 2021 la nivel global, peste 1 milion de copii au ramas orfani de un parinte sau au pierdut una din persoanele cu rol primar in cresterea si ingrijirea sa.

La aceste numere sa adauga inca 500,000 de copii care si-au pierdut un bunic sau alte persoane cu rol secundar in cresterea si ingrijirea sa.

Aceste date sunt dinaintea valului 4-Delta si 5-Omicron. De atunci probabil s-au dublat, mai ales in tari ca Romania unde decesele au fost mai numeroase in al doilea an pandemic decat in primul.

Nu stim cati orfani avem in Romania din cauza pandemiei, stim doar ca renuntarea la pragurile de incidenta in valurile 4-Delta si 5-Omicron a avut un impact devastator asupra familiilor cu copii. Acest impact trebuie evaluat tocmai pentru ca suferinta copiilor este puternic minimizata atat de miscarea negationist-antivaccinista cat si de factori politici din parlament sau guvernare.

In cadrul Centrului de Cercetari Socio-Umane al UVVGA (Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad), unde sunt angajat part-time, am initiat un proiect de cercetare in privinta orfanilor produsi de pandemia de COVID-19 in Romania. Este un proiect amplu, coordonat de dr. Angela Boglut, la care speram sa se alature si alte universitati.

Ce stim pana acum, este ca de la inceputul pandemiei si pana in prezent au murit oficial in Romania peste 8,000 de persoane intre 20 si 59 de ani, intervalul cel mai probabil in care un adult poate avea un minor in ingrijire directa. Cifra reala este probabil peste 15,000 daca adaugam si excesul de decese.

Chiar daca doar 1 din 3 sunt parinti inseamna ca avem o estimare foarte aproximativa ca numarul de copii orfani de un parinte din Romania este de minim 5,000 pana in prezent.

E insa necesar in unele cazuri sa adaugam la aceste numere si orfanii de bunici. In Romania zeci de miii de copii sunt in grija primara a bunicilor pentru ca au parintii plecati in strainatate.

Stiu ca nu pare mult in Romania, insa daca nici de copii nu ne pasa, ce fel de oameni suntem?

Din pacate valul de decese din valul 5-Omicron se afla abia la debut si numarul de copii infectati este mult mai mare decat in oricare alt val.

In loc sa punem copii inaintea oricaror interese pe termen scurt, i-am pus in linia intai a pandemiei si acum stam cu sufletul la gura sa vedem daca va fi sau nu blanda boala cu ei.

Imi este peste putinta sa inteleg cum am ajuns la consensul negationist ca Delta si Omicron sunt doar o gripa, cand clinice datele care incep sa ne vina despre infectarea cu versiunile precedente (care chiar au fost mai blande) sunt terifiante.

Dar sa speram ca in Romania varianta Omicron va fi cu adevarat "mult mai blanda", pana la urma asta ne tot repeta autoritatile care se consulta cu sutele de specialisti angajati in institutele de sanatate publica. Sigur nu ne-ar lasa sa ne infectam in masa daca ar avea indoieli ca e atat de "mult mai blanda", nu-i asa?

Oricum, bine ca s-a terminat pandemia inaintea de a se termina valul 5-Omicron, ca era groaznic daca tinea iarasi pana in primavara ca anul trecut si apareau apoi variante mai infectioase decat cele care ne infecteaza acum.

Asa incat sa recapitulam:

COVID-10 nu este o gripa.

COVID-19 este o boala introdusa in omenire doar de 2 ani.

COVID-19 este o boala sistemica care poate produce forme cronice chiar si in cazul formelor "mai blande" de boala.

Nu stim inca efectele bolii COVID-19 pe termen lung si foarte lung.

Locul copiilor nu este in spital, indiferent ce ne spun politicienii.

Mens sana in copore sano, adica boala nu face scoala mai buna", a scris marţi seara pe Facebook Octavian Jurma.