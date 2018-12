Odiseea bilelor de la Înalta Curte. S-au rătăcit pe un aeroport din Germania

Preşedinta Inaltei Curţi, Cristina Tarcea, a relatat, joi, după extragerea completurilor de 5, cum au ajuns din Franţa la instanţa supremă bilele folosite la tragerea la sorţi. Judecătorii au apelat iniţial la Loteria Română şi la Federaţia Română de Fotbal, dar nu au fost găsite bile suficiente.

Judecătoarea Cristina Tarcea a explicat că cele peste 150 de bile de culoare turcoaz au fost comandate din străinătate pe Internet, deoarece în România nu a fost găsit un număr suficient, apoi acestea s-au rătăcit pe un aeroport din Germania.

„Ca orice epopee frumoasă, şi povestea bilelor este interesantă. Iniţial, am decis să recurgem la serviciile furnizorilor români numai că – din păcate – ceea ce am găsit nu era corespunzător condiţiilor stabilite prin hotărârea CSM şi a Colegiului de conducere. Deja am văzut că au apărut prin presă mici fragmente de informaţii. Am apelat prima dată la Loteria Română, care ne-au spus că sunt cu mult mai tehnologizaţi decât bilele noastre şi că singurele bile pe care le au sunt vreo şase sau opt din tragerie anterioare, dar care toate erau numerotate", a anunţat Cristina Tarcea.

"Am apelat la Federaţia Română de Fotbal, nici acolo nu au găsit un număr suficient de bile, erau numerotate şi acelea, şi dacă îmi aduc eu bine aminte erau şi de culori diferite, după care am apelat – noroc cu tehnologia avansată – la Internet. Am găsit o societate pe Internet care a găsit aceste bile în Franţa. Ele au plecat din Franţa luni, numai că s-au rătăcit pe un aeroport din Germania, în Leipzig, motiv pentru care bilele au sosit abia ieri (miercuri-n.r.). Eram la Cosiliul Superior al Magistraturii, doamna prim-magistrat asistent mi-a dat un mesaj şi mi-a spus: «ura, avem bile!» Cam asta e istoria bilelor”, a declarat şefa instanţei supreme.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au tras la sorţi pentru anul 2018, joi, noii judecători din completurile de 5, care sunt de data aceasta 6 în total, spre deosebire de 4, câte erau până acum. La începutul anului 2019, va avea loc o nouă tragere la sorţi.