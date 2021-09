Oficialii vor vaccinarea sau testarea perodică. Ce angajaţi sunt vizaţi

Situaţie îngrijorătoare în România. Numărul cazurilor de coronavirus creşte alarmant de la o zi la alta. Nu acelaşi lucru se poate spune despre vaccinare. Centrele sunt goale, deşi toţi oficialii susţin că vaccinarea este varianta cea mai sigură.

Mai grav este faptul că şi tinerii sunt afectaţi într-un număr tot mai mare.

Întrebaţi când se va opri pandemia, specialiştii la nivel mondial nu au un răspuns concret în acest sens.

Numărul cazurilor de coronavirus are o evoluţie spectaculoasă

Dacă epidemiologii estimau că până la finalul lunii septembrie vom avea parte de 4.000 de cazuri pe zi, iată că totul s-a întâmplat mult mai devreme.

Asta înseamnă că până la finalul săptămânii numărul cazurilor ar putea ajunge la 8.000, iar dacă ne gândim la finalul lunii septembrie începutul lunii octombrie, specialiştii estimează 10.000 de cazuri pe zi asta în condiţiile în care în urmă cu câteva zile numărul cazurilor de coronavirus era de 2.000.

Estimări au venit şi de la Centrul European pentru Controlul Bolilor care prognozează o nouă dublare a ratei de infectare COVID în România, precum și a internărilor și deceselor până la finalul săptămânii.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a trecut România din zona de îngrijorare scăzută a evoluției pandemiei în cea de îngrijorare moderată.

Mai mult, ţara noastră este mult în urma celorlalte țări din Europa în privința ritmului de vaccinare anti-COVID. Doar 31% din populaţie e vaccinată.

Raed Arafat: "Cine nu vrea să se vaccineze, cel puţin trebuie să se testeze obligatoriu"

"Nu e vorba numai de tine. Este vorba despre faptul că este funcţionar într-o structură esenţială. Dacă te îmbolnăveşti şi se îmbolnăvesc colegii tăi şi se răspândeşte printre voi boala şi mergeţi acasă, nu mai are cine să meargă la oameni, nu mai are cine să lucreze în spital, nu mai are cine să lucreze pe secţia respectivă. Dacă nu este vaccinare obligatorie, cel puţin testarea periodică obligatorie trebuie să existe pentru cei care nu vor să se vaccineze. Cine nu vrea să se vaccineze, cel puţin trebuie să se testeze obligatoriu. Şi acest lucru, în mod deosebit, în instituţiile în care sunt instituţii cu expunere mare a publicului şi unde avem personal esenţial pe care nu putem să dispunem de el să plece acasă să stea 10-14 zile în carantină acasă, bolnavi la spital, sau să moară cum a murit un pompier acum câteva zile, la Bistriţa, la 44 de ani, nevaccinat. Oamenii aceştia sunt expuşi. Pompierii sunt expuşi când merg cu maşina SMURD-ului la cazuri. Medicii sunt expuşi în spital, deci o soluţie trebuie găsită", a spus şeful DSU, Raed Arafat, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

