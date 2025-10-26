Operațiunea „Motansky”: Cum a fost salvată o pisică din blocul din Rahova, la o săptămână după explozie

1 minut de citit Publicat la 15:56 26 Oct 2025 Modificat la 16:01 26 Oct 2025

Momentul în care „Motansky” e scos din blocul din Rahova. Captură foto: Facebook/Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare

Pompierii ISU, cu sprijinul membrilor Biroului de Criminalistică al Poliției, au reușit să salveze un motan din blocul din Rahova grav avariat în urma exploziei din 17 octombrie. Motanul „Motansky”, care se afla blocat într-o locuință la etajul 3 al clădirii, a fost recuperat în siguranță la o săptămână după explozia în urma căreia trei persoane au murit și alte 20 au fost rănite.

Pompierii au construit un pod improvizat din scânduri, montat între geamul apartamentului de la scara afectată de explozie și alt geam de la alt apartament, pentru ca pisica să poată „ieși în siguranță, la chemarea proprietarului”, conform unei postări a asociației TNR Capturare, Sterilizare, Eliberare, care s-a implicat în operațiunea de salvare a pisicii.

De asemenea, voluntarii au plasat mai multe momeli cu mâncare pentru a reuși să scoată pisica din apartament. Momelile au fost verificate periodic de pompieri cu ajutorul unei nacele.

„Echipajele au fost foarte empatice si îndemanatice”, se arată în postarea asociației publicată pe Facebook.

„Mulțumită asociației Asociatia TNR Capturare Sterilizare Eliberare, pompierilor si poliția secția criminalistică, blănosul familiei Motanschy a ajuns “acasă! Vă mulțumim pentru tot”, a declarat, într-o postare publicată pe Facebook stăpâna pisicii.

Salvatorii se folosesc mesaje audio primite de la stăpânii animalelor pentru a atrage pisicile în afara blocului afectat de explozie. Au fost, de asemenea, montate cuști capcană în interiorul blocului și în exterior.

Voluntarii, pompierii și criminaliștii continuă acțiunile de căutare a altor animale date dispărute, despre care se crede că încă se află în apartamentele afectate de explozia din Rahova.