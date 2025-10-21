Tânăra de 17 ani care a căzut cu tot cu podea 2 etaje, după explozia din Rahova, e operată la coloană. Care e starea celorlalte victime

Pacienții internați la spitalul cilic de urgență Floreasca vor fi externați la sfârșitul săptămânii. Sursa foto: Antena 3 CNN

Locatarii răniți în urma exploziei care a avut loc pe 17 octombrie în cartierul Rahova, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca vor fi externaţi la finalul săptămânii, a transmis marţi unitatea medicală, relatează Agerpres. „Toţi pacienţii sunt bine, se vor externa la sfârşitul săptămânii”, potrivit unui comunicat al spitalului. Între timp, adolescenta de 17 ani, care a căzut de la etajul 7 la etajul 5, este operată după o fractură de coloană.

Explozia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie și a dus la decesul a trei persoane, 20 de persoane au fost rănite, dintre care 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimile au fost internate în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul Floreasca, unde au fost internați trei pacienți.

Adolescenta de 17 ani, care a căzut de la etajul 7 la etajul 5, când blocul din Rahova a explodat, a suferit o fractură de coloană și este operată chiar în aceste momente, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Administratoarea blocului spune că tânăra riscă să rămână în scaun cu rotile. Între timp, la INML ar trebui să ajungă rudele a două dintre femeile moarte în explozie.

Ce ipoteze au anchetatorii: un cablu electric neizolat și fisuri în țeava de gaze

Marți, în fața anchetatorilor au ajuns noi persoane care ar putea avea informații importante. Este vorba despre o persoană care locuia în blocul care a explodat. Zeci de locatari au fost audiați până în acest moment și alte persoane de interes, printre care reprezentanți ai Distrigaz, dar și reprezentanții firmei private, cea cu care administratoarea a și încheiat un contract.

Sunt mai multe ipoteze pe masa anchetatorilor. Cei de la ISCTR împreună cu criminaliști ar fi reușit să intre în subsolul blocului din Rahova, în aproximativ o oră va sosi o macara care îi va ajuta pe criminaliști să se ridice la etajele 5, 6 și 7. Acestea sunt cele mai afectate etaje în urma exploziei. Pericolul ca blocul să se dărâme este unul extrem de ridicat.

Anchetatorii au descoperit că în subsol era un cablu electric neizolat bine care ar fi provocat microfisuri în țeava de gaze, iar acea scânteie de la cablu ar fi putut să ducă la o fisură în țeava de gaz, acestea sunt primele concluzii pe care le au anchetatorii.