Orașul din România unde se construiește „cea mai modernă fabrică de pulberi din lume”. Bolojan: „Vor fi 700 de locuri de muncă noi”

4 minute de citit Publicat la 12:40 03 Noi 2025 Modificat la 12:53 03 Noi 2025

Premierul Ilie Bolojan și CEO-ul companiei Rheinmetall, Armin Papperger, 3 noiembrie 2025. Sursa foto: Guvernul României

România a făcut luni, 3 noiembrie 2025, un pas decisiv în reconstrucția industriei naționale de apărare: a fost semnat acordul final între Guvernul României și compania germană Rheinmetall AG pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniții, prezentată drept „cea mai modernă din lume”.

Investiția, estimată la 500 de milioane de euro, va aduce aproximativ 700 de locuri de muncă directe și va marca renașterea producției de pulberi în România, un sector strategic dispărut aproape complet după anii 2000.

Contract istoric pentru industria de apărare din România

Ceremonia semnării a reunit premierul Ilie Bolojan, ministrul economiei, șeful cancelariei primului ministru, precum și CEO-ul companiei Rheinmetall, Armin Papperger, și alți reprezentanți ai grupului german. În cadrul evenimentului, cele două delegații au făcut declarații comune, subliniind importanța istorică a acestui parteneriat.

Ministrul Economiei a descris semnarea contractului drept „un pas înainte pentru dezmorțirea industriei de apărare românești”, într-un context european în care capacitățile de producție de muniție și materiale energetice devin tot mai importante.

Bolojan: „Viitoarea fabrică înseamnă aproximativ 700 de locuri de muncă noi”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de la Victoria va aduce beneficii economice și strategice majore:

„Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Salut disponibilitatea companiei Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, astfel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local.”

Premierul a subliniat că integrarea furnizorilor români în acest proiect va consolida economia națională:

„Mulțumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, astfel încât firme românești competitive să-și poată dezvolta capacitățile de producție și să se integreze în lanțul industriei europene de apărare.”

Bolojan a mai adăugat că semnarea contractului reprezintă o materializare a Planului de Acțiune România–Germania, convenit în urmă cu câteva luni, și deschide o nouă etapă de cooperare industrială și tehnologică în domeniul apărării.

Construcția începe în ianuarie 2026

Papperger: Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă

Armin Papperger, director al Companiei Rheinmetall AG, a declarat luni că Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, Armin Papperger a salutat semnarea acordului de cooperare care pune bazele investiţiei.

„Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume, în acest moment, pentru producerea de pulberi cu bază dublă şi triplă. Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume şi, cu precădere, în Europa pentru a permite ajutor pentru forţele de apărare; şi sunt necesare şi în România. Construim capacităţi cam de 60.000 de încărcături, adică 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una dintre cele mai mari capacităţi în lume pentru sisteme de artilerie”, a spus Armin Papperger.

El a menţionat că se vor produce 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale. Viitoarea fabrică presupune o investiţie de aproximativ jumătate de miliard de euro.

„Rheinmetall şi această cooperare vor investi prin companiile lor peste 400 de milioane de euro. Din punct de vedere civil, România va face investiţii de 120 de milioane de euro. Primim ajutor din partea programelor europene: 47 de milioane dintr-un program aprobat de Bruxelles, iar Guvernul va primi bani prin Programul SAFE, de asemenea. Strategia este aceea de a face ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european. De asemenea, România va face parte integrantă din ecosistemul NATO”, a mai spus el.

România și Rheinmetall au semnat un acord preliminar în luna august 2025, iar documentul parafat astăzi finalizează înțelegerile tehnice și financiare. Lucrările de construcție urmează să înceapă în ianuarie 2026, iar prima etapă de producție este programată pentru sfârșitul anului 2027.

Noua fabrică va folosi tehnologii de ultimă generație pentru producția sustenabilă de pulberi energetice destinate muniției de calibru mic și mediu, dar și aplicațiilor industriale și civile. Totodată, unitatea va fi dotată cu sisteme automatizate de control și reciclare, fiind proiectată să respecte cele mai stricte standarde de siguranță și protecție a mediului.

În ce oraș din România se construiește noua fabrică de pulberi Rheinmetall

Premierul a reamintit că România se află în plin proces de consolidare a capacităților de apărare, în contextul tensiunilor de securitate din estul Europei și al programului european SAFE (Supporting Ammunition Production in Europe), pentru care Bucureștiul urmează să finalizeze negocierile de finanțare până la sfârșitul lunii noiembrie.

„După mulți ani în care industria noastră de apărare a fost puțin solicitată, România intră într-o nouă etapă. În perioada următoare vom aproba în CSAT planurile de dotări și vom prezenta Comisiei Europene proiectele finanțate prin programul SAFE”, a precizat Ilie Bolojan.

Orașul Victoria, fondat în anii ’50 ca centru industrial chimic, devine astfel locul de renaștere al unei ramuri strategice a economiei românești. Prin această investiție, guvernul și partenerii germani speră să transforme localitatea din județul Brașov într-un hub tehnologic al producției de materiale energetice din Europa Centrală și de Est.