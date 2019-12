Orban: Există 75% şanse pentru angajarea răspunderii pe legea bugetului

"În cazul în care înaintăm bugetul în dezbatere parlamentară, trebuie să ţinem cont de câţiva factori. Săptămâna asta nu prea ai ce să discuţi, pentru că, de exemplu, senatorii PSD sunt la Bruxelles. Sunt 38 de senatori care îşi refac imaginea probabil la nivel european. Eu cred că se pregătesc de congres. Dar, în orice caz, în săptămâna asta nu poţi. Săptămâna viitoare, luni e 23, 24 deja e ajunul de Crăciun, 25 e Crăciunul şi deja e presiune publică să facem punte. (...) Şi pe urmă îţi mai rămâne numai data de 30 şi 31. Deci, practic, pentru dezbaterea bugetului nu mai ai decât trei zile: 23, 30 şi 31. În orice ţară civilizată din lumea asta bugetul se adoptă înainte de începerea anului bugetar. (...) Dacă am putea obţine nişte garanţii că oamenii aceia au chef de dezbateri şi că vin la lucru, am putea accepta dezbaterea. Dar dacă mă întrebaţi care e probabilitatea, astăzi, să mergem pe procedura de angajare a răspunderii, cam 75% angajarea răspunderii, 25% dezbateri parlamentare", a precizat premierul, la TVR 1.



Orban a adăugat că o decizie urmează să fie luată marţi, în funcţie de cum vor evolua discuţiile cu formaţiunile politice parlamentare.



Totodată, el a arătat că angajarea răspunderii este o procedură "net superioară din punct de vedere democratic" ordonanţei de urgenţă, deoarece parlamentarii pot propune amendamente pe care Guvernul să le preia. Un alt argument adus de el în favoarea asumării răspunderii a fost acela că urmează un an electoral şi că poate exista o competiţie între formaţiunile politice de tipul "care vine cu propuneri mai plăcute urechilor oamenilor".



"Timp de trei ani s-a dus o politică care a generat grave dezechilibre economice: dezechilibru bugetar, dezechilibrul balanţei comerciale - probabil o să terminăm cu un deficit bugetar de aproape 18 miliarde de euro, deficit de cont curent, care trebuie finanţat - cea mai mare rată a inflaţiei, care erodează puterea de cumpărare a veniturilor cetăţenilor români. (...) Suportul parlamentar al Guvernului este destul de eterogen, fiind format din şase grupuri politice. (...) Chiar nu sunt bani. Şi aşa trebuie să luăm măsuri pentru a restrânge cheltuielile ne-necesare", a precizat Orban.