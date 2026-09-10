Patru români căutați pentru omor în Danemarca au fost prinși în România. Ar fi ucis un alt român și i-ar fi aruncat trupul în râu

Autoritățile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele celor patru/ FOTO: Captură video/Politia Română

Patru români, cu vârste între 22 și 31 de ani, căutați în baza unor mandate europene de arestare pentru omor, au fost depistați de polițiști în județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila.

Potrivit unui comunicat de presă, cei patru sunt suspectați că, la 24 august 2026, ar fi ucis un alt român în Danemarca, după care i-ar fi legat trupul de o baterie auto și l-ar fi aruncat într-un râu.

Autoritățile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele celor patru, iar Biroul Sirene România a sesizat Parchetele de pe lângă Curțile de Apel, respectiv inspectoratele de poliție județene, aceștia fiind depistați, de către polițiști, joi, 9 septembrie, în județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila.

În continuare, autoritățile din Danemarca au fost informate cu privire la reținerea celor în cauză. În prezent, procedura de executare a celor patru mandate europene de arestare este în curs de desfășurare.