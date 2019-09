PENSII 2019. Ministrul Muncii, anunț nou despre pensiile românilor: Pensia minimă, majorată la 704 lei

PENSII 2019. Valoarea punctului de pensie a crescut cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odată cu intrarea în vigoare a Legii pensiilor.



PENSII 2019. Impactul bugetar pentru această majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei.

PENSII 2019. Ministrul Muncii a venit cu precizări noi, exclusiv la Antena 3, cu privire la pensiile românilor.

PENSII 2019. ”De azi, în primă fază avem aceste două majorări. Una a valorii punctului de pensie, de la 1.100 la 1.265 și discutăm despre pensia minimă, indemnizația socială care s-a majorat de la 640, la 704 lei.

În ultimii zece ani a fost o stagnare de patru ani. Acele guverne nu și-au dorit să facă ceva. Am răspuns strict politic. În 2016, când am participat la campania electorală am spus că ne dorim în acest interval să dublăm valoarea punctului de pensie. În 2017, am luat decizia să majorăm valoarea punctului de pensie de două ori.

S-au schimbat aceste date și iată că suntem la o creștere de 45% la 1265 de lei.”, a spus Budăi.