Percheziții DNA la liderul PSD Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

1 minut de citit Publicat la 10:21 22 Apr 2026 Modificat la 11:29 22 Apr 2026

Percheziții DNA la șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. FOTO: Bistriteanul

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, aproape 70 de percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de spălare de bani privind achiziţii de lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Au loc descinderi la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției Radu Moldovan. De asemenea, e vizat și președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu.

UPDATE 11.25 Procurorii DNA l-au luat în vizor și pe președintele Consiliul Județean Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu, tot pe contracte de achiziții. Ca și în Bistrița, și în Sălaj, procurorii vizează și alți funcționari din CJ cu atribuții pe achizițiile publice.

UPDATE 10.50 Potrivit unui comunicat al DNA, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 69 de locaţii din Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi din Bucureşti, fiind vizate sediile a două instituţii publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice şi sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, sursa citată menţionează că, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfăşoară activităţi de percheziţie domiciliară şi pe teritoriul statului francez.



Descinderi ar avea loc şi la sediile Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, au precizat, pentru Agerpres, oficiali din DNA.



"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj", se precizează în comunicat.

Știrea inițială

Procurorii fac percheziții și la birourile companiei de construcții Frasinul, dar și la notarul Vaida Marsineta, scrie Bistrițeanul.

Din primele informații, descinderile au loc într-o anchetă privind fapte de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice.

Nu sunt persoane puse sub acuzare.