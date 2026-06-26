Peste 80% dintre românii din mediul rural nu aveau canalizare în 2025. Nici în București nu au toți locuitorii. Ce arată datele INS

1 minut de citit Publicat la 11:45 26 Iun 2026 Modificat la 11:45 26 Iun 2026

Doar 20% din populația rurală a României este conectată la canalizare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Românii conectați la sistemele de canalizare reprezentau, anul trecut, ceva mai mult de 61% din populația rezidentă, arată Institutul Național de Statistică (INSSE) într-un comunicat publicat vineri.

În cifre absolute, 11.639.167 locuitori aveau, în 2025, locuințele conectate la sistemele de canalizare.

Ei erau mai mulți cu 61.119 decât în 2024 și reprezentau, procentual, 61,1% din populația rezidentă a țării.

O situație asemănătoare se constată în ceea ce privește numărul românilor conectați la la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare.

Este vorba de 11.447.695 persoane, reprezentând 60,1% din populația rezidentă a țării, în creștere cu 88.070 persoane față de anul 2024.

Creșterea numărului de persoane conectate reflectă extinderea infrastructurii de canalizare și epurare, precizează INSSE.

Capitala și Ilfovul stau cel mai bine cu racordarea la canalizare

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în București-Ilfov, cu 97,1%.

Urmează regiunea Vest (73,1%) și Centru (72,6%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (41,1%), Sud-Muntenia (42,8%) și Sud-Vest Oltenia (51,3%).

Din totalul românilor conectați la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate.

La țară, abia 20% din populație e racordată la canalizare

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative, arată INSSE.

În anul 2025, în mediul urban populația conectată la canalizare a însumat 9.751.800 persoane, reprezentând 99,8% din populația rezidentă urbană a României.

În schimb, în mediul rural doar 1.887.367 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 20,4% din populația rezidentă rurală a României (graficul următor).