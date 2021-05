Petiţie online după ce un şofer român de TIR a fost omorât în Franţa: "Opriţi asasinatele şoferilor în parcări!"

Sub numele "Opriţi asasinatele şoferilor în parcări!", şoferii români de TIR au iniţiat o petiţie online pentru a atrage atenţia asupra fenomenului periculos ce se petrece în parcările de TIR-uri din ţările din vestul Europei.

Tot mai mulţi şoferi români de TIR sunt atacaţi de imigranţi sau de hoţi, iar în urmă cu două nopţi, într-o parcare din Franţa, un şofer român a fost omorât cu sabia, chiar sub ochii soţiei sale, cu care se afla în echipaj.

"Un coleg a fost înjunghiat mortal.Nu este primul șofer omorât în una din parcările Europei.

Se întâmplă în toate parcările din Europa, pentru că nimeni nu pune preț pe viața șoferilor,nimeni nu dă doi bani pe siguranța șoferilor in parcări, pentru că șoferul este considerat un număr, este cea mai ieftină piesă de schimb a camionului.

Se fură: motorină, marfă, se fură din cabină, situația se agravează pe zi ce trece în toată Europa și nimeni nu mișcă un deget.

Ruta spre Anglia este de foarte multi ani cea mai periculoasă, se știe : urca migranții peste tine, pe cabină, sub cabină, in remorcă,sub remorca, sunt peste tot, blochează drumurile, creează ambuscade sub privirile autorităților franceze care par că sunt acolo sa protejeze pe atacatori.

Este momentul să revendicăm dreptul la siguranța vieții noastre!

Este momentul să cerem Uniunii Europene să inițieze masuri europene pentru protecția cărăușilor Europei mici și mari.

Semnam cu toții petiția! #viata_mea_conteaza", a scris iniţiatorul petiţiei online, Adriana Mureșan - "Voluntari în Europa".

Petiţia online "Opriţi asasinatele şoferilor în parcări!" poate fi semnată AICI.

