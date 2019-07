Petre Daea, despre rectificarea bugetară: „Eu mă aştept la bani mai mulţi pentru investiţii”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se aşteaptă să primească bani mai mulţi pentru investiţii la rectificarea bugetară anunţată pentru finalul lunii iulie, arătând că la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sunt investiţii realizate chiar şi cu un an mai devreme iar constructorii trebuie plătiţi.



"Tot timpul se fac reglaje şi este firesc să se facă reglajele acestea în execuţia bugetară, pentru că una este prognoza şi alta realizarea. Eu mă aştept la bani mai mulţi pentru investiţii, şi am discutat acest lucru, întrucât în Ministerul Agriculturii, la ANIF, toate lucrările de investiţii sunt avansate, unele dintre acestea cu un an de zile mai devreme realizate, motiv pentru care trebuie să aduc bani pentru a onora pe cei care au efectuat aceste lucrări pentru constructori. În rest mi-am făcut şi buget bun şi execuţie bună vom avea", a răspuns Petre Daea, întrebat dacă va cere bani la rectificare.



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că propunerea de rectificare bugetară va intra în Guvern pe 31 iulie.