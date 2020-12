Petre Daea, mesaj pentru români de pe patul spitalului în care se luptă cu COVID-19

Fostul ministru are 71 de ani, este internat de 3 zile la spitalul 'Matei Balș' din Capitală și încă nu se știe când va fi externat.

"Sunt la spital eu. Mă simt bine, sunt sub îngrijirea medicilor, cu tratament specific. Am simptomele generate de coronavirus. Nu știu de unde, ce și cum, pentru că nu am cum să știu. Am respectat toate regulile"

Întrebat dacă are vreun sfat pentru românii care sunt sceptici, Daea a spus:

"Le spun că virusul nu respectă semaforul. Nu stă a semafor, iar regulile trebuie respectate de noi".