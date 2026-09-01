Petrecere încheiată cu gaze lacrimogene în Sectorul 3. Polițiștii au fost atacați cu pietre și sticle. Au intervenit trupele speciale

Scandal uriaș la o petrecere din Sectorul 3 al Bucureştiului. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Treisprezece persoane care participau la o petrecere şi ascultau muzică la un volum foarte ridicat au fost duse pentru audieri la Secţia 23 Poliţie din Capitală, după ce i-ar fi atacat cu pietre, sticle şi pahare pe poliţiştii care veniseră să restabilească ordinea şi liniştea publică, potrivit Agerpres. Agenții care au ajuns pentru a doua oară la adresă au solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmi, după ce au văzut în curte aproape 30 de petrecăreți. Pentru a pune capăt scandalului, au fost mobilizate și trupele speciale.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis marţi, către Agerpres, luni, în jurul orei 21:50, poliţiştii Secţiei 23 au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe strada Iosifeşti, Sector 3, mai multe persoane tulbură liniştea publică prin muzică la un volum ridicat.

"Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului şi au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, fiind aplicată o sancţiune contravenţională, conform prevederilor Legii 61/1991, unei persoane, cei în cauză conformându-se iniţial. Ulterior, în jurul orei 23:00, echipajul de poliţie aflat în patrulare în zona în care fusese înregistrată prima sesizare s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, din aceeaşi locaţie, se auzea din nou muzică la un volum ridicat. La faţa locului se aflau aproximativ 30 de persoane, care participau la o petrecere organizată de persoana sancţionată anterior. Având în vedere situaţia constatată şi pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au solicitat sprijin, la faţa locului deplasându-se şi un echipaj de jandarmi", se precizează în comunicat.

În momentul intervenţiei forţelor de ordine, mai multe persoane au adoptat un comportament recalcitrant, manifestându-se agresiv verbal, adresând injurii şi îndreptându-se în mod ameninţător către poliţişti şi jandarmi.

"Pentru înlăturarea stării de pericol şi restabilirea ordinii publice, poliţiştii au intervenit gradual, iar faţă de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care fusese sancţionat şi la primul apel, a fost necesară imobilizarea şi încătuşarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale. Întrucât alte persoane prezente au continuat să se apropie în mod ameninţător de forţele de ordine şi să le adreseze injurii, a fost utilizat sprayul iritant-lacrimogen, în condiţiile legii", informează Poliţia.

Ulterior, mai multe persoane au aruncat cu pietre, sticle şi pahare în direcţia forţelor de ordine, fiind avariat un autoturism parcat în proximitatea zonei, niciunul dintre poliţiştii sau jandarmii aflaţi la intervenţie nefiind rănit.

Cu privire la autovehiculul avariat, poliţiştii menţionează că persoana vătămată a fost identificată, aceasta rezervându-şi dreptul de a depune plângere în termenul prevăzut de lege.

Conform comunicatului, pentru gestionarea situaţiei şi înlăturarea stării de pericol, la faţa locului au fost suplimentate efectivele de intervenţie, fiind mobilizate mai multe echipaje de poliţie din cadrul structurilor din Sectorul 3, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi echipaje de jandarmi.

"În urma intervenţiei, 13 persoane, dintre care 11 bărbaţi şi 2 femei, au fost conduse la sediul Secţiei 23 Poliţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun", transmite Poliţia Capitalei.

După restabilirea ordinii publice, în zonă au fost menţinute efective de poliţie şi jandarmi, în scop preventiv, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, arată DGPMB.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu poliţişti din cadrul Secţiei 23 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj, sub forma ameninţării şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.