Pilotul care a murit duminică la Gura Portiței mai căzuse cu un avion în aceeași zi. În primul accident fusese și fiul său

Epava avionului ușor prăbușit la Gura Portiței. Foto amator

Accidentul aviatic de la Gura Portiței, în care au murit doi oameni, a fost precedat de un altul, din care una dintre cele două victime scăpase cu viață, transmite Antena 3 CNN.

Astfel, un bărbat de 54 de ani și fiul său, de 18 ani, s-au răsturnat la aterizare cu aparatul de zbor. La manșă era bărbatul de 54 de ani, iar fiul său era pasager. Ambii au scăpat cu viață.

Tatăl nu a raportat accidentul la 112, ci și-a sunat doi prieteni, piloți la rândul lor, să vină și să-i preia, pe el și pe fiul său, de la locul unde se răsturnaseră cu avionul.

Avionul care l-a preluat pe adolescent a ajuns în siguranță la destinație, însă cea de-a doua aeronavă care în care s-a urcat pilotul, de astă dată ca pasager, s-a prăbușit.

Atât pilotul-pasager, cât și prietenul aflat la manșă și-au pierdut viața.

Primar din Jurilovca: Am fost sunați să mergem la locul accidentului

"Am fost sunați de către Inspectoratul Situațiilor de Urgență de la Tulcea, pentru că s-a sunat să se declare un accident aviatic pe teritoriul administrativ al comunei noastre, motiv pentru care, împreună cu echipa noastră de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, am mobilizat ambarcațiunea din dotare. Am așteptat să vină și cei de la SMURD cu un echipaj, să putem să ne deplasăm atât cât puteam de aproape de locul impactului.

Între timp, un elicopter SMURD s-a îndreptat către locul accidentului. Acolo, din ce înțeleg, s-a constatat, din păcate, decesul celor două victime care se aflau în avionul de mici dimensiuni", a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca din județul Tulcea, în zona căreia a avut loc prăbușirea fatală.

"Mihai (pilotul decedat în a doua prăbușire, n.r.) a iubit zborul foarte mult. L-am fotografiat pe cerul Galațiului de multe ori. E un șoc și pentru mine ceea ce s-a întâmplat. Din discuțiile pe care le aveam cu el, îmi tot spunea că atunci când are un moment liber îi place să zboare", a spus George Nica, fotograf, prieten cu pilotul decedat.

Anchetă complexă după prăbușirea în care au murit doi oameni

În momentul de față este în desfășurare o anchetă extrem de amplă și foarte complexă.

"Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cei care investighează acest caz, iar alături de ei se află și o echipă de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile. Specialiștii iau în calcul mai multe variante, inclusiv o eroare umană sau o defecțiune tehnică a avionului.

În momentul de față se ridică probe de la fața locului. Vorbim de bucăți ale epavei care vor fi duse spre analiză în laboratoare specializate în acest sens. În acest caz a fost deschis și un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Vor fi audiați martori implicați, instructori de zbor, iar toate aceste informații vor fi puse cap la cap, astfel încât în final să se poată stabili cu exactitate cauza acestui accident aviatic", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.