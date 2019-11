Planul politic al candidaților la alegerile prezidențiale. Bogdan Stanoevici: "A venit timpul să punem punct și să o luăm de la capăt"

Mai sunt doar câteva zile până pe 10 noiembrie, când românii ies la vot pentru alegerile prezidențiale. Trei dintre candidații înscriși în cursa pentru prezidențiale au venit în platoul Antenei 3, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, "Subiectiv" pentru a explica ce i-a determinat să intre în această luptă. E vorba despre Cătălin Ivan (de la Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională - ADN), Sebastian Popescu (de la Partidul Noua Românie) și Bogdan Stanoevici, candidat independent.

De ce candidați la alegerile prezidențiale?

Cătălin Ivan, candidatul Partidului Alternativa pentru Demnitate Națională - ADN- "Candidez pentru că, după 10 ani de Parlament European, unde am reprezentat România, am văzut ce înseamnă să reprezinți acest stat, cum au venit diferiți oficiali români și au reprezentat statul român acolo. Avem nevoie să ne recâștigăm demnitatea națională, avem nevoie de un proiect, un plan coerent de reprezentare în UE. Trebuie să răspundem măcar acum, după atâția ani de zile, de ce am intrat în UE, care sunt prioritățile noastre în UE. Eu cred că România trebuie să fie reprezentată cu demnitate în relațiile cu toți partenerii noștri externi. E o umilire a noastră, a tuturor, când reprezentanți ai noștri se duc acolo și își iau teme de la funcționari publici care sunt plătiți din banii noștri, e umilitor când vedem că sute de mii de români sunt victime ale sclaviei moderne în Europa, iar statul român nu ia nicio atitudine".

Sebastian Popescu, candidatul Partidului Noua Românie- "Ce m-a determinat să intru în această cursă... m-am uitat la cei 30 de ani de democrație scoși în România și la actuala cursă politică. Nu au făcut nimic pentru România sau prea puțini. Din cauza lor foarte mulți români au ales să plece din această țară. Principalul motiv care m-a îndemnat să intru în această bătălie electorală este aceea de a reda speranța românilor că schimbarea se poate produce atunci când lupți, crezi și nu cedezi. Dacă dăm speranța românilor că schimbarea se va produce și aici, vom trece la pasul următor, de a ne implica împreună, de a găsi soluții la problemele pe care le identificăm și să trecem să le soluționam"

Bogdan Stanoevici, candidat independent- "Pentru a răspunde la această întrebare, am să-mi scot haina. Pentru că un președinte înseamnă un om de stat care-și suflectă mânecile pentru că timp de cinci ani are de făcut tot ce ține de el pentru oamenii cei mulți. Ce mă mână în luptă? Exact acest lucru. Pentru că realizez după atâția ani că România mai are o singură șansă. Și anume un președinte independent, care nu depinde nici de partide, nici de doctrine de partid, nici de grupuri de influență, care nu are de dat explicații nimănui decât în fața oamenilor celor mulți. Pentru că țara asta a ajuns unde a ajuns dat fiind că oameni total neaveniți, unii dintre ei fără nicio meserie, au intrat într-o clădire care se numește Parlamentul României și au făcut dintr-o funcție o meserie. A fi parlamentar sau a fi în Guvern înseamnă a fi un servitor în serviciul oamenilor celor mulți. Cred că a venit timpul să punem punct și să o luăm de la capăt. România trebuie să se poată întoarce la ea acasă".

Care e măsura pe care o doriți cel mai mult dacă ajungeți să ocupați funcția de președinte al României?

Sebastian Popescu- "Să fiu un factor de echilibru în România, astfel încât separația puterilor în stat să fie una reală și nu mimată. Dacă vom avea separația puterilor în stat funcțională, lucrurile vor merge în direcția bună".

Cătălin Ivan- "Eu țin foarte mult la toate măsurile, dar iau una dintre ele. Ca președinte, conform Constituției, ești garantul democrației în stat. Astăzi, în România, nu avem democrație. Avem un președinte care s-a opus unui referendum, a boicotat referendumul, i-a jignit pe cei care au fost la referendum. Astăzi nu avem alegeri libere în România. Despre ce democrație vorbim?".

Bogdan Stanoevici- "Măsura la care țin cel mai mult e că legea trebuie să fie valabilă pentru toată lumea, indiferent de poziție. Imunitatea nu trebuie să fie în beneficiul celor ce profită de o funcție, iar timpul face ca o acuzație să fie eliminată pentru că e prescrisă".